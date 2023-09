Hallitus alentaa vapaa-ajan autoilun kustannuksia mutta monen työmatkan hinta nousee

Merja Kallikari

STT Helsinki

Vaikka hallituksen kaavailemat muutokset kurittavat kodin ja työmatkan välillä autoilevien kukkaroa, muutokset tuskin vaikuttavat siihen, minkä kulkutavan suomalaiset välille valitsevat.

– Ainakin on todella monta muutakin muuttujaa, jotka valintaan vaikuttavat, sanoo Työterveyslaitoksen johtava tutkija Jenni Ervasti STT:n haastattelussa.

Ervastin mukaan kodin ja työpaikan välisen matkan pituus on keskeinen tekijä, kun kulkutapaa valitaan, mutta matkan pituuteen ei pysty kovin helposti vaikuttamaan.

– Jos yhdensuuntainen työmatka on kymmenen tai jopa kymmeniä kilometrejä, käytännössä sitä ei pyöräillä tai ainakaan kävellä päivittäin. Se, käyttääkö omaa autoa vai julkisia välineitä työmatkaan, riippuu paljon siitä, kuinka käteviä julkiset yhteydet ovat, Ervasti kertoo.

Hän on mukana tutkimushankkeessa, jossa parhaillaan selvitetään muun muassa syitä työmatkan kulkutavan valinnan taustalla.

– Matkan pituuden lisäksi perhetilanne voi vaikuttaa valintaan. Jos on pieniä lapsia, joita on kuskattava päiväkotiin, työssä käyvä valitsee todennäköisemmin auton lyhyellekin matkalle, koska se on kätevää.

"Vuorotyö vetää autoilun suuntaan"

Kuten arvata saattaa, vuorotyöläiset valitsevat kulkupelikseen oman auton lähes pakon sanelemana – ainakin, jos matka on pitkä. Julkiset kulkuvälineet eivät aina ole sovitettavissa hankalaan työaikaan.

– Vuorotyö vetää autoilun suuntaan. Yöhön ei lähdetä polkupyörällä niin helposti kuin päivällä, Ervasti toteaa.

Työterveyslaitoksen Kunta10-tutkimuksen mukaan työmatkan pituus lisää selvästi todennäköisyyttä käyttää henkilöautoa. Kunta-alan henkilöstöön kohdistuvan tutkimuksen mukaan ammattiryhmien välillä ei ole suuria eroja työmatkojen keskipituuksissa, jotka olivat 10–12 kilometriä suuntaansa. Poikkeuksen tästä tekevät pelastajat, joiden keskipituus oli lähes 20 kilometriä. Silti vain alle kolmannes heistä kulki työmatkansa henkilöautolla.

– Pelastajat erottuivat mielenkiintoisella tavalla ammattiryhmänä, sillä pitkästä työmatkastaan huolimatta he pyöräilevät todella paljon.