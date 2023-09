Hullujen päivien kohua herättänyt sähköautokampanja oli lainvastainen, sanoo kuluttajaviranomainen

Hullujen päivien sähköautokampanja oli lainvastainen, tiedottaa Kilpailu- ja kuluttajavirasto. Peugeoteja maahantuova Auto-Bon Oy tarjosi viime vuonna Stockmannin Hullut päivät -kampanjan yhteydessä täyssähköistä e-2008-mallia osamaksusopimuksella edulliseen kuukausihintaan.

Viraston mukaan Stockmannin ja Auto-Bonin markkinointi oli kuluttajansuojalain vastaista, koska siinä luotiin virheellinen kuva tarjouksen alkamisajankohdasta eikä ilmoitettu tarjoustuotteiden kappalemäärää.

Markkinoinnista sai käsityksen siitä, että tarjouksen alkamisajankohta olisi kampanjan ensimmäisenä päivänä. Todellisuudessa auto oli mahdollista varata noin viikkoa aiemmin.

Hullujen päivien sivustolla ei liioin ollut tietoa ennakkovarauksen mahdollisuudesta. Kuluttajien mukaan autot myytiin todellisuudessa loppuun ennakkovarausten perusteella ennen kampanjan alkamista.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Markkinointimateriaalissa ilmoitettiin myös autoja olevan saatavilla rajoitetun erän. Autojen kappalemäärää ei kuitenkaan kerrottu. Kuluttaja-asiamiehen mukaan markkinoinnissa on ilmoitettava tarjoustuotteiden määrä, jos tarjoustuotteita on saatavilla poikkeuksellisen pieni määrä tai on oletettavaa, että ne suuren kysynnän vuoksi tulevat loppumaan erittäin nopeasti kampanjan alettua.

Autojen toimituksesta syntyi oma jupakkansa. Yli vuoden odotuksen jälkeen maahantuoja ilmoitti ensin, ettei autoja pystytäkään toimittamaan, kunnes kuukautta myöhemmin päätös pyörrettiin. Kuluttaja-asiamies kertoo tiedotteessaan neuvotelleensa tilanteesta Auto-Bonin kanssa. Auto-Bonin mukaan kaikki autot saadaan toimitettua asiakkaille viimeistään vuoden loppuun mennessä.

Lue myös:

Ensimmäiset Stockmannin kohutut tarjoussähköautot saapuneet ostajilleen

Hullujen päivien sähköautojupakka päättymässä onnellisesti – auton tilanneen Emilia Gummeruksen mielestä tapaus osoitti, että kuluttajat ovat valmiita vaatimaan oikeuksiaan

Maahantuoja: Hullut päivät -tarjoussähköautot pystytään sittenkin toimittamaan suomalaisostajille

Lähes sata varsinaissuomalaista hankki vuosi sitten Hulluilta Päiviltä poikkeuksellisen halvan sähkömaasturin – nyt edessä saattaa olla oikeudenkäynti

Näin Stockmann kommentoi Hullujen päivien sähköautosoppaa: "Niille ei vaan voi mitään"