Piikkiön seurakunnan uudeksi kirkkoherraksi valittiin Risto Räty

Piikkiön seurakunnan uudeksi kirkkoherraksi on valittu teologian maisteri Risto Räty. Hän työskentelee seurakuntapastorina Paimion seurakunnassa ja on asunut Piikkiössä jo pitkään.

– Ihana yllätys, hyvällä mielellä lähden uuteen tehtävään, sanoi Räty Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän tiedotteen mukaan.

Tuoreen kirkkoherran perheessä on puoliso ja kaksi lasta. 45-vuotias Räty on työskennellyt Turun arkkihiippakunnassa Naantalin ja Paraisten seurakunnissa ja Loimaalla sairaalapappina. Vuodesta 2020 hän on ollut papin työssä Paimiossa. Kotoisin hän on Mikkelistä.

Kirkkoherran valitsi välillisessä vaalissa seurakuntaneuvosto torstai-iltana. Äänestyksessä Räty sai kymmenen ääntä ja Outi Tukia-Takala kolme ääntä. Muut hakijat eivät saaneet ääniä.

Piikkiön seurakunnassa on noin 5 700 jäsentä ja 12 työntekijää, joista kaksi on osa- ja määräaikaisia.

Piikkiön seurakunnan kirkkoherraksi haki määräaikaan mennessä neljä hakijaa. Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli haastatteli hakijat toukokuussa ja antoi heistä lausuntonsa kesäkuussa, jolloin heidät todettiin kelpoisiksi virkaan. Edellinen kirkkoherra Merja Hermonen jäi eläkkeelle viime vuonna.

Kirkkoherran virkaa hakivat valitun lisäksi Maarian seurakunnan kappalainen, teologian tohtori Jari Laaksonen, Laitilan seurakunnan kirkkoherra, teologian tohtori Petri Laitinen ja Liedon seurakunnan kappalainen, nyt Liedon vs. kirkkoherrana toimiva Outi Tukia-Takala.

Hakijat antoivat vaalinäytteet elo-syyskuussa ja seurakuntaneuvosto haastatteli heidät. Lainvoimaiseksi päätös tulee oikaisuvaatimuksen umpeuduttua kahden viikon kuluttua.