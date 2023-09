Keskiviikon ja torstain välisenä yönä Peltosaaren lammastilalla Salon Perniössä raadeltiin 13 lammasta, kertoo Yle. Suden vierailusta laitumella olleen 50–60 pässin laumassa kertoi ensimmäisenä Perniönseudun Lehti. Torstaiaamulla osa lampaista löydettiin kuolleina ja osan eläinlääkäri joutui lopettamaan.

Petoyhdyshenkilön mukaan vahinkojen takana on todennäköisesti susi, joka oli ollut laitumella pentuineen ja opettanut poikasia saalistamaan. Alueella on tehty susihavaintoja joka syksy.

Salon seudulla on tapahtunut useita susivahinkoja tänä vuonna. Kesäkuussa Turun Sanomat kertoi, kuinka susia on aiempaa enemmän ja lounaisessa Suomessa on nähty jopa 20 prosentin kasvu. Elokuussa sudet vahingoittivat tai tappoivat yhteensä 43 lammasta Salon Halikossa.

Petoyhdyshenkilön mukaan on mahdotonta sanoa, onko Halikon ja Perniön susivahingoissa kyse samasta susilaumasta.

Suomen riistakeskus myönsi elokuun puolivälissä poikkeusluvat yhteensä kahden suden kaatamiseen Salossa ja Uudessakaupungissa.

