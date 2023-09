Markkinointi- ja media-alan konkari Alex Nieminen aloitti työelämäprofessorina Turun kauppakorkeakoulussa

MA (Master of Arts) Alex Nieminen on nimitetty työelämäprofessoriksi Turun kauppakorkeakouluun 1. elokuuta alkaen. Nieminen tuo opiskelijoille ajankohtaista tietoa markkinointiviestinnän sekä digitaalisen liiketoiminnan haasteista ja käytännöistä, todetaan Turun yliopiston tiedotteessa. Hänen uskotaan myös vahvistavan markkinoinnin ja erityisesti markkinointiviestinnän osaamista Turun yliopistossa sekä lisäävän yhteistyötä opetuksen ja käytännön työelämän välillä.

– Markkinointiviestintä on toimialana ennennäkemättömässä muutoksessa digitaalisten alustojen vallatessa markkinaosuutta massamedioilta. Olemme siirtymässä massamedioiden jälkeiseen aikaan, jossa mediakulutus ja kuluttajakäyttäytyminen muuttuvat nopeasti, Nieminen sanoo tiedotteessa.

– Haluan osaltani olla tuomassa tuoretta osaamista ja näkökulmia käytännön tasolta opiskelijoille näistä muutoksista.

Työelämäprofessuuri sijoittuu markkinoinnin oppiaineeseen sekä tutkimusyhteistyöhön profiloituvaan Centre for Collaborative Research (CCR) -yksikköön. Niemisen into osallistua uusien tutkimusideoiden kehittämiseen tuo uutta potkua CCR:n tekemiseen, uskoo yksikön tutkimusjohtaja Aki Koponen.

– Hänen laaja-alainen kokemuksensa ja innovatiivinen otteensa antavat meille mahdollisuuden katsoa asioita uusista näkökulmista ja viedä koulutuksen ohella myös tutkimusta seuraavalle tasolle, Koponen sanoo.

Professori Rami Olkkonen puolestaan toteaa Niemisen tietotaidon rikastavan opetusta, tutkimusta ja yhteistyöverkostoja markkinoinnin oppiaineessa.

Nieminen toimii tällä hetkellä perustamansa N2 Helsinki Oy -markkinointiviestintäkonsernin toimitusjohtajana. Hän on uranuurtaja internet-liiketoiminnan ja digitaalisen markkinoinnin alalla sekä kokenut sarjayrittäjä, kerrotaan yliopiston tiedotteessa. Nieminen on perustanut muun muassa The Works Finland Oy:n, joka oli yksi Suomen ensimmäisistä digitaalisen markkinoinnin konsulttiyhtiöistä. Hän on toiminut myös useissa eri tehtävissä media-alan ja digitaalisen markkinoinnin organisaatioissa.