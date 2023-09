Raisiolle aurinkoenergiaa ensin kolmeen isoon rakennukseen – kuudessa vuodessa 12–18 rakennukseen

Raision kaupunki kilpailuttaa aurinkoenergiajärjestelmien hankinnan kirjastotaloon, Kuloisten kouluun ja Leijapuiston päiväkotiin. Järjestelmät on tarkoitus saada käyttövalmiiksi vuoden loppuun mennessä.

Aurinkoenergiajärjestelmien hankintaa on suunniteltu yhdessä Turun Ammattikorkeakoulun Uuden energian tutkimuskeskuksen kanssa. Suunnitelmassa on kartoitettu potentiaalisimmat kiinteistöt aurinkosähkölle ja laadittu 6-vuotissuunnitelma aurinkosähkön lisäämiseksi Raisiossa. Tavoitteena on, että vuosittain käyttöön saataisiin 2–3 uutta aurinkoenergiajärjestelmää.

– Kiinteistöt valitaan kannattavuuden, kiinteistön pitkän tähtäimen suunnitelman sekä investointibudjetin mukaan. Aurinkosähköjärjestelmät mitoitetaan kattamaan kiinteistön tarvitsema huipputeho kesällä. Sen perusteella kiinteistöksi on valikoitunut lähtökohtaisesti kiinteistöt, jotka ovat käytössä myös kesäaikaan, kertoo kaupungin talotekniikan asiantuntija Mikko Rantanen tiedotteessa.

Suunnitelman mukaan sähköä tuotetaan 1,2 miljoonaa kilowattiruntia vuosittain, kun investoinnit ovat valmistuneet kuuden vuoden kuluttua. Investoinnit vähentävät kiinteistöjen ostosähkön kulutusta ja kustannuksia. Erillisten aurinkosähköinvestointien lisäksi uudisrakennuksiin tehdään heti rakentamisen yhteydessä aurinkosähköjärjestelmä tai varaus aurinkosähkölle.

Uusiutuvan energian hyödyntäminen on osa Raision kaupungin ympäristöohjelmaa. Uusiutuvan energian käyttö pienentää hiilijalanjälkeä ja edistää ympäristön kestävyyttä.

– Aurinkoenergia on ekologinen tapa tuottaa kaupungin kiinteistöjen käyttämää energiaa. Kaupunki omistaa monia suuria rakennuksia, joten katoille asennettavat aurinkopaneelit ovat luonteva valinta kaupungin ilmastotoimenpiteenä. Aurinkopaneelien asteittainen lisääminen tekee kaupungista omavaraisemman sähköntuotannon suhteen ja investoinnit maksavat itsensä pikkuhiljaa takaisin pienempien sähkölaskujen muodossa, Raision kaupungin ilmastokoordinaattori Ulrika Nordblom kertoo.