Ruokavirasto määrää yli 100000 kettua ja 6 000 supikoiraa lopetettavaksi turkistarhoilla lintuinfluenssatartuntojen ehkäisemiseksi

Ruokavirasto määrää kaikki ketut ja supikoirat lopetettavaksi turkistarhoilta, joilla on todettu lintuinfluenssatartunta. Kaikki minkit on määrätty tartuntatarhoilta lopetettavaksi jo aiemmin. Ruokavirasto kertoi keskiviikkona, että lopetusten peruste on ihmisten terveyden suojaaminen.

Lopetuspäätökset koskevat noin 115 000 eläintä, joista kettuja on 109 000 ja supikoiria 6 000. Tämän lisäksi Ruokavirasto on jo aiemmin määrännyt lopetettavaksi noin 135 000 eläintä, joista minkkejä on 50 000, kettuja 79 000 ja supikoiria 6 000.

Lintuinfluenssatartunta on todettu toistaiseksi 26 pohjalaisella turkistarhalla. Näistä 11 tarhalta on tähän mennessä määrätty kaikki eläimet lopetettavaksi ja viideltä tarhalta osa eläimistä.

Ruokaviraston tutkimukset tukevat viitteitä siitä, että virukset ovat levinneet tarhoilla myös turkiseläimistä toisiin, eivät ainoastaan linnuista turkiseläimiin.

Turkistarhoilta eristetyille lintuinfluenssaviruksille on tehty sekvensointitutkimuksia, joissa selvitetään viruksen perimää ja siinä tapahtuvia muutoksia. Pisaratartunnan lisäksi tartunta eläimestä eläimeen voi tapahtua kosketustartuntana eläimen eritteiden, erityisesti syljen, rehun tai saastuneiden kuivikkeiden ja hoitovälineiden välityksellä.

Ruokaviraston mukaan tartuntareittiä ei välttämättä pystytä jälkikäteen aukottomasti selvittämään.

Virasto huomauttaa, että mitä pidempään virukset pääsevät kiertämään nisäkkäissä, sitä suurempi riski on muunnoksille, jotka voivat aiheuttaa tartuntoja myös ihmisille. Toistaiseksi huolestuttavia muunnoksia on todettu kuuden turkistarhan eläimistä eristettyjen virusten perimässä.

Lintuinfluenssatartunnan saaneiden eläinten oireet voivat vaihdella vakavista hyvinkin lieviin, mutta tartunta voi eläimillä olla myös oireeton. Tämän vuoksi tarkastusten käynnistyminen on tärkeää myös turkistarhoilla, joilla oireisia eläimiä ei ole todettu. Lintuinfluenssatartunnan saaneilla turkistarhoilla tartunnasta vapautumisen osoittaminen riittävällä varmuudella vaatisi niin suuren näytemäärän ottamisen tarhalta, ettei sitä ole käytännössä mahdollista toteuttaa. Oireettomien eläinten piilevät tartunnat aiheuttaisivat työsuojelullisen riskin työntekijöille nahkomisen yhteydessä, ja tartuntariski ihmisiin jatkuisi myös nahkontakauden jälkeen.