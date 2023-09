Pakkausjätteen keräys siirtyy kuntien vastuulle viimeisissäkin taloyhtiöissä – LSJH kaipaa tietoja tuhansista astioista

Taloyhtiöiden pakkausjätteiden kuljetukset siirtyvät viimeistenkin alueiden ja astiatyyppien osalta Lounais-Suomen jätehuollon (LSJH) vastuulle loka–marraskuussa.

Jätehuollon uudistuksen myötä metalli-, lasi-, muovi- ja kartonkipakkausten keräys siirtyi kuntien omistaman LSJH:n järjestettäväksi heinäkuun alusta.

Pyörälliset pakkausjäteastiat Turussa, Kaarinassa, Liedossa, kanta-Paraisilla, Aurassa, Marttilassa ja Pöytyällä siirtyvät LSJH:n kuljetukseen 1. lokakuuta sekä kaikki pakkausjäteastiat Uudessakaupungissa 1. marraskuuta.

Tyhjennysreittejä on jouduttu suunnittelemaan puutteellisin tiedoin, sillä tarvittavat tiedot puuttuvat vielä yli 3 000 astiasta, kerrotaan LSJH:n tiedotteessa. Reititysten pohjatietona on käytetty Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan kuljetusrekisteriä, johon on koottu yksityisten jätteenkuljetusyritysten ilmoittamat keräyskohteet ja niissä olevat jäteastiat.

Rekisteristä ei kuitenkaan löydy tietoja kaikista kohteista ja astioista, kertoo tiedotteessa LSJH:n palvelujohtaja Cati Huhta. Puutteita on ollut muun muassa tyhjennysväleissä ja kokotiedoissa.

– Jotta pystymme hoitamaan pakkausjätteiden tyhjennykset mahdollisimman saumattomasti siirtymävaiheessa ja sujuvasti sen jälkeen, on äärimmäisen tärkeää, että tiedämme jäteastioiden todellisen määrän kiinteistöillä. On oleellista tietää, lähdetäänkö pihalle tyhjentämään esimerkiksi vain yhtä vai kolmea kartonkipakkausastiaa, Huhta sanoo.

Taloyhtiöitä on LSJH:n mukaan tiedotettu pakkausjätteiden kuljetusmuutoksista maaliskuussa, jolloin isännöitsijöitä ja vastuuhenkilöitä pyydettiin tarkistamaan ja ilmoittamaan yhtiöt jäteastiatiedot. Tietoja kuitenkin puuttuu ja on edelleen tarkistamatta, kertoo Huhta. Yhtiö kehottaakin taloyhtiöiden isännöitsijöitä tai jätehuollosta vastaavia yhteyshenkilöitä aktiivisuuteen.

Turkulaisen taloyhtiön isännöitsijä moitti kesällä Turun Sanomille uudistuksen sujuneen kaikkea muuta kuin jouhevasti. Asiantuntijoilta kritiikkiä keräsi myös se, että jätelain uudistus vietiin läpi liian nopeasti.

Fakta Näin toimit taloyhtiössä Jos taloyhtiö sijaitsee taajamassa ja siinä on vähintään viisi asuntoa, tulisi siellä olla keräysastiat kaikkiaan seitsemälle eri jätteelle: polttokelpoiselle sekajätteelle, biojätteelle, paperille sekä metalli-, lasi-, kartonki- ja muovipakkauksille. Isännöitsijä voi tarkistaa ja korjata jätehuoltotietoja OmaLSJH-palvelussa. Jos taloyhtiöllä ei ole isännöitsijää, voi taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja tai hallituksen valtuuttama muu yhteyshenkilö pyytää tunnukset LSJH:lta (taloyhtiot@lsjh.fi). Jos pihasta ei löydy kaikkia jätelaissa vaadittuja keräysastioita, tulee isännöitsijää tai talon vastuuhenkilöä pyytää hankkimaan puuttuvat astiat. Jos taloyhtiön pakkausjäteastiat ovat lukkojen takana, on huolehdittava siitä, että LSJH:n kilpailuttamilla jätteenkuljetusurakoitsijoilla on pääsy lukittuihin jätetiloihin. Lähde: Lounais-Suomen jätehuolto

