Jokirantaan avautuu uusi K-market

Aurajokirantaan osoitteeseen Linnankatu 24 avautuu torstaina uusi K-market. K-market Jokirannan kauppiaana aloittaa Jerko Seppälä, joka toimii myös lähistöllä toimivan K-market Hansakorttelin kauppiaana.

Uusi myymälä avautuu 1800-luvulla rakennettuun suojeltuun rakennukseen, joka on aiemmin toiminut muun muassa hevostallina ja asevarastona.

– Olemme halunneet kunnioittaa ja säilyttää myös vanhaa rakennusta ja kauppaan onkin jätetty alkuperäistä tiiliseinää, kauppias-Jerko kertoo.

Kaupan myyntiala on 170 neliömetriä. Valikoimassa tullaan panostamaan etenkin kesällä virvoke-, jäätelö- ja take away-valikoimiin. Suunnitelmissa on myös jatkaa hävikkituotteiden myyntiä ResQ-sovelluksen kautta.

K-market Jokirantaan saapui työhakemuksia noin 200 kappaletta. Kaupassa työskentelee seitsemän työntekijää kauppiaan lisäksi.

Jerko Seppälän yrittäjänura on alkanut jäätelökioskiyrittäjänä Turun Kupittaanpuistossa kesinä 2016 ja 2017. Jerko on koulutukseltaan liiketalouden tradenomi. Työkokemusta häneltä löytyy aiemman kauppiaskokemuksen lisäksi vielä K-Supermarket- ja K-Citymarket-ketjuista.