Lähteekö Li Andersson mukaan presidenttikisaan? Vasemmistoliiton puheenjohtaja pitää tiedotustilaisuuden kello 15

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson pitää tänään tiedotustilaisuuden, jossa hänen on määrä kertoa lähiaikojen suunnitelmistaan.

Kello 15 alkavan tilaisuuden sisällöstä ei ole kerrottu etukäteen tarkempia tietoja, mutta oletettavaa on, että Andersson kertoo aikeistaan ensi vuoden presidentinvaalin suhteen.

Li Andersson sanoi elokuussa harkitsevansa ehdokkuutta, mutta kertoi myös toivovansa, että muut ehdokkuudesta kiinnostuneet vasemmistoliittolaiset harkitsisivat asiaa. Toistaiseksi puolueen riveistä ei ole noussut muita nimiä harkitsemaan ehdokkuuttaan.

Vasemmistoliiton odotetaan tekevän ratkaisunsa presidenttiehdokkaan asettamisesta puoluevaltuuston kokouksessa lokakuussa.

Li Andersson, 36, toimi edellisessä hallituksessa opetusministerinä. Turkulainen Andersson on valtiotieteiden kandidaatti Åbo Akademista ja Turun kaupunginvaltuuston jäsen.

Muista puolueista Rkp on ilmoittanut, ettei se aseta omaa ehdokasta ehkäistäkseen liberaalikentän pirstaloitumista. Sdp:n entinen puheenjohtaja Sanna Marin on pyytänyt EU-komissaari Jutta Urpilaista puolueen ehdokkaaksi. Urpilainen on luvannut antaa vastauksensa marraskuuhun mennessä.