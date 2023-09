Kalastonhoitomaksujen maksajien määrä tippunut rajusti – maksun yläikärajaa ollaan nostamassa viidellä vuodella

Kalastonhoitomaksun yläikärajaa esitetään nostettavaksi nykyisestä 64 vuodesta 69 vuoteen. Kalatalouden Keskusliitto on lausuntokierroksella olevasta kalastuslain muutoksesta hyvillään, sillä maksulla rahoitetaan yhteistä hyvää kalavesillä.

Kalastonhoitomaksun maksuvelvollisuuden yläikärajaa nostettaisiin hallitusohjelman mukaisesti ensi vuoden alusta. Muutos toteutettaisiin siten, että ne henkilöt, jotka ovat saavuttaneet vapautuksen maksuvelvollisuudesta ennen lakimuutosta saisivat säilyttää sen jatkossakin. Maa- ja metsätalousministeriö arvioi noston lisäävän vuotuista kertymää noin miljoonalla eurolla.

– Kalastusta verrataan usein metsästykseen. Metsästyskortin ovat velvollisia lunastamaan kaikenikäiset metsästäjät. Nykyisin voimassa olevaa kalastuslakia valmistellut työryhmä esitti aikanaan kalastonhoitomaksun osalta maksuvapauden säilyttämistä alle 18-vuotiailla, mutta sitä vanhemmat olisivat kaikki maksuvelvollisia. Kalastonhoitomaksun yläikärajan nosto viidellä vuodella olisi askel tähän suuntaan, toteaa Kalataloudten Keskusliiton toiminnanjohtaja Vesa Karttunen tiedotteessa.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Kalastuslain mukaan onkiminen, pilkkiminen ja silakan litkaaminen ovat kaikille maksuttomia yleiskalastusoikeuksia. Muuta kalastusta harjoittavat 18–64-vuotiaat ovat velvollisia maksamaan kalastonhoitomaksun, joka on 6 euroa yhdeltä, 16 euroa seitsemältä vuorokaudelta tai 47 euroa koko kalenterivuodelta. Kalastonhoitomaksuun sisältyy oikeus kalastaa yhdellä vavalla ja vieheellä.

Kalatalouden Keskusliiton mukaan kalastonhoitomaksujen kertymä on jäänyt selvästi pienemmäksi kuin kalastuslain uudistusta tehtäessä vuonna 2015 arvioitiin. Kalavesien hoito, kalastuksenvalvonta, osakaskuntien ja kalatalousalueiden toiminta ja kalatalousneuvonta perustuvat suurelta osin kalastonhoitomaksuista kertyviin varoihin.

– Kestävän kalatalouden rahoitus tulisi rakentua käyttäjä maksaa -periaatteen ympärille, sillä poikkeuksella, että alle 18-vuotiaat saavat jatkossakin kalastaa ilman kalastonhoitomaksua, jatkaa Karttunen.

Kalastuslain ja kalastonhoitomaksun tavoitteena on turvata luontaiset kalakannat ja hyvät kalastusmahdollisuudet. Kalastajista noin neljäsosa on täyttänyt 65 vuotta ja nykyisen lain mukaisesti vapautettu kalastonhoitomaksusta. Suomen väestön ikärakenteen vuoksi yläikärajan täyttäneiden osuus kalastajista on kasvussa. Viimeisen 20 vuoden aikana kalastonhoitomaksujen maksajien määrä on tippunut 100 000 kalastajalla.

Lue myös: Lähes puolet Lounais-Suomen poliisin tarkastamista kalastajista kalasti ilman kalastusmaksua