Suomessa havaittiin uusi lintulaji

Suomessa havaittiin viikonloppuna uusi lintulaji, isoliitäjä (Puffinus gravis). Havainto tehtiin Pirkanmaalla Mänttä-Vilppulassa. Kolhon Ukonselällä veneillyt Juha Hakanen kuvasi erikoisen näköisen linnun sunnuntaina ja lähetti kuvan määritettäväksi BirdLife Suomen Pirkanmaan yhdistykselle.

BirdLife Suomesta kerrotaan, että liitäjät ovat valtamerilintuja, joilla on hyvin luonteenomainen lentotapa. Ne lentävät matalalla vuoroin voimakkain siiveniskuin ja vuoroin liitäen. Isoliitäjä on hieman harmaalokkia pienempi.

Isoliitäjä pesii eteläisellä pallonpuoliskolla Tristan da Cunhalla ja Falklandsaarilla, mutta kiertelee pesimäajan ulkopuolella laajalti Pohjois-Atlantilla saakka. Kesällä lintu lentää pohjoiseen Amerikan rannikkoa seuraten ja syksyllä takaisin pesimäalueille Euroopan puoleisile vesille. Pohjois-Euroopassa laji on kuitenkin hyvin harvinainen. Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa laji on nähty kaikkiaan noin 50 kertaa, eikä kertaakaan Itämerellä. Yksi havainnoista on Ruotsin Vänerniltä.

Pirkanmaalle harhautunut isoliitäjä on havaittu Ukonselällä edelleen maanantaiaamuna, ja se on ilmeisesti käynyt kalastajien muikkuverkoilla jo lauantaina, mahdollisesti jo viime viikollakin.