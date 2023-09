Muistaako hallitus myös Tullin? Viranomainen pelkää jäävänsä varjoon resurssien jaossa tiukassa talouskurissa

Tullissa ollaan huolissaan hallitusohjelman säästötoimenpidesuunnitelmista.

Hallitusohjelman mukaan poliisin, Tullin ja Rajavartiolaitoksen yhteistyötä kehitetään edelleen sekä niiden toimintaedellytyksistä ja toimivaltuuksista huolehditaan. Samaan aikaan Petterin Orpon (kok) hallituksen ohjelmassa kaavaillaan säästötoimenpiteitä virastoille.

– Kun muille turvallisuusviranomaisille on virrannut kasapäin rahaa viime vuosina, Tulli on tuntunut aina jäävän sivuun rahanjaossa, Tullin pääjohtaja Hannu Mäkinen kummastelee tiedotteessa.

Tullissa pelätään etenkin säästökuurin vaikutuksia sen toiminnan kehittämiselle, viranomaisyhteistyölle sekä rikostorjunnan tehokkuudelle. Tulli vastaa Suomen kaikilla rajoilla tavaraliikenteen valvonnasta sekä siihen kytkeytyvästä rikostorjunnasta.

– Tullin resurssitarpeet tulee huomioida tasapainoisesti suhteessa poliisiin ja Rajavartiolaitokseen, kun kansallisen turvallisuuden vahvistamista suunnitellaan ja toteutetaan, jatkaa Mäkinen.

Tullissa koetaan jäädyn epäreiluun asemaan muihin viranomaisiin verrattuna. Hallitusohjelmassa korostetaan kansallisen turvallisuuden vahvistamista ja mainitaan useat siihen liittyvät lakihankkeet. Kun poliisin toimivaltuuksia ollaan kehittämässä, Tullin toimivaltuuksien kehittämisestä ei samassa yhteydessä ole mainintaa. Samaisessa hallitusohjelmassa on mainittu Rajavartiolaitoksen toimivaltuuksien kehittämisen tarkastelu, mutta ei Tullin. Pääjohtaja muistuttaa, että Tulli on nykyisin ainoa turvallisuusviranomainen Suomen sisärajoilla, vastaa tullirikosten torjunnasta ja on esitutkintaviranomainen siinä kuin poliisikin.

– Jos sisärajoille suunnitellaan tehostamista, jopa toimivaltuuksien laajentamista, tulisi ensi vaiheessa arvioida mahdollisuudet Tullin toiminnan vahvistamiseen ja laajentamiseen, pääjohtaja vaatii.

Erityisesti tullissa toivotaan panostuksia ajantasaiseen teknologiaan, ja sitä, että viranomainen pidettäisiin mukana valmistelussa yhdessä sisäministeriön ja valtiovarainministeriön kanssa.

– Valtiovarainministeriö on talousarvioehdotuksessaan itse ehdottanut itselleen kuuden miljoonan euron lisäystä Tullin toiminnan teknologisen kyvykkyyden turvaamiseen. Tämä vastaisi hyvin hallitusohjelman linjauksen henkeä, mutta ministeriön kuripuoli on valitettavasti sen lisäyksen karsinut pois, pääjohtaja Mäkinen huomauttaa tiedotteessa.

Tulli huomauttaa valvovansa Venäjälle määrättyjä pakotteita ja niiden vaikuttavuutta, ja ettei pakotevalvonnan merkitys ei ole pienenemässä lähivuosina.