Paimion Mäkiläntieltä on kadonnut eilisen aamun tai illan aikana 75 -vuotias mieshenkilö. Lounais-Suomen poliisin mukaan 183 senttisellä miehellä on harmaa tukka, hän on todella hoikka ja kulkee hitaasti lyhyellä askeleella. Vaatetuksesta ei ole tietoa. Havainnoista pyydetään ilmoittamaan numeroon 112.

Kuvasta poiketen miehellä ei ole partaa, mutta silmälasit ovat päässä.