Traficomin kyberturvallisuuskeskus oli yksi torstaisen palvelunestohyökkäyksen kohteista

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin kyberturvallisuuskeskus oli yksi kohteista, jotka joutuivat torstaina palvelunestohyökkäyksen kohteeksi.

Haktivistiryhmä ilmoitti torstainaTelegram-kanavallaan hyökänneensä useita eurooppalaisia viranomaistahoja kohtaan.

Hyökkäys aiheutti katkoksia Traficomin verkkosivustoille ja palveluihin. Palvelunestohyökkäyksiin reagoitiin estotoimilla ja keskeiset sähköiset palvelut palautettiin toimintaan nopeasti.

Traficom toteaa, että vaikka se ja ja lukuisat organisaatiot varautuvat palvelunestohyökkäyksiin, täysin varmaa tapaa suojautua ei ole.

Palvelunestohyökkäysten vaikutus palveluiden toimintaan on yleensä tilapäinen. Niitä on usein rinnastettu verkossa toteutettuun ruuhkaan tai mielenilmaukseen, joiden tavoitteena on saada aikaan uutisointia.