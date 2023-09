Sähkön hinta kuriin -kansalaisaloite eteni eduskuntaan

Sähkön hintakattoon tähtäävä kansalaisaloite keräsi tarvittavan määrän nimiä ja eteni eduskuntaan. Yli 57 000 allekirjoittajan Sähkön hinta kuriin -kansalaisaloite luovutettiin eduskunnalle perjantaina.

Kansalaisaloitteessa esitetään, että eduskunnan on selvitettävä kiireellisellä aikataululla mahdollisuudet säätää laki hintakaton käyttöönotosta sähkön hinnoittelussa. Kansalaisaloitteen tavoitteena on laki, joka hinnoittelumekanismin avulla turvaa kansalaisille ja elinkeinoelämälle kohtuuhintaisen sähköenergian saannin myös poikkeusoloissa.

– Venäjän hyökkäyssodan taustoittama sähkön huikea hinnan nousu oli erityinen ongelma varsinkin talvella 2022. Ongelma ei ole silti väistynyt ja esimerkiksi elokuussa 2023 koettiin valtavia sähkön hinnan piikkejä, kansalaisaloitteen tekijät muistuttavat.

Kansalaisaloitteessa muistutetaan, että yhteiskunta ei toimi ilman sähköenergiaa.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

– Nykyisessä markkinaehtoisuuteen eli pörssihintoihin perustuvassa järjestelmässä on vallalla tilanne, jossa sähkön tuottajalla on oikeus hinnoittaa sähkö huutokaupan mukaan. Markkinaehtoinen hinnan muodostuminen on johtanut tilanteisiin, joissa osa kansalaisista, yrityksistä ja maatiloista on joutunut ongelmiin sähkölaskunsa kanssa, kansalaisaloitteen tekijät muistuttavat.

Ilmasto- ja ympäristöministeri Kai Mykkänen on kertonut julkisuudessa hallituksen valmistelevan sähkön hintakattoa. Kansaisaloitteen vastuuhenkilöt pitävät tätä myönteisenä signaalina aloitteensa kannalta.