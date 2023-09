Poliisi pyytää havaintoja Pääskyvuoresta kadonneesta iäkkäästä naisesta

Lounais-Suomen poliisi kertoo viestipalvelu X:ssä kaipaavansa havaintoja 80-vuotiaasta Tuulasta, joka on kadonnut Turun Pääskyvuoresta torstaina iltapäivällä. Poliisin mukaan nainen on 160 senttimetriä pitkä ja hän kävelee hieman kumarassa. Kadonneella on yllään valkoinen hattu, valkoiset housut sekä sininen paita, minkä lisäksi hänellä on mukanaan kaksi mustaa laukkua.

Havainnot pyydetään ilmoittamaan hätänumeroon 112.