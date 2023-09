Oppilaat uhkailleet toisiaan Paraisilla, asiasta kirjattu rikosilmoitus

Poliisille on torstaina ilmoitettu oppilaiden toisilleen suullisesti esittämistä uhkauksista Paraisten yläkoulussa ja lukiossa. Uhkauksia on esitetty pidemmällä aikavälillä, kertoo Lounais-Suomen poliisi tiedotteessa.

Poliisin tietojen mukaan uhkauksia on esitetty ja niistä on käyty keskustelua myös sosiaalisessa mediassa. Asiasta on kirjattu rikosilmoitus epäiltynä laittomana uhkauksena.

Poliisi sanoo suhtautuvansa tilanteeseen vakavasti. Tapauksen selvittäminen on vasta alussa, eikä poliisi kertomansa mukaan voi tässä vaiheessa kommentoida asiaa yksityiskohtaisemmin.