Sanna Marin pyytää eroa kansanedustajan tehtävästä uuden työnsä vuoksi

Entinen pääministeri Sanna Marin (sd) pyytää eroa kansanedustajan tehtävästä uuden työn vuoksi. Marin on nimitetty Tony Blair Instituten strategiseksi neuvonantajaksi.

– Tämä on suuri kunnia. Olen innoissani astumassa uuteen tehtävään. Uskon, että tästä on hyötyä myös koko Suomelle, Marin sanoi torstai-iltapäivällä astuttuaan median eteen.

Tony Blair Institute for Global Change on Britannian entisen pääministerin nimeä kantava kansainvälinen voittoa tavoittelematon organisaatio, joka neuvoo hallituksia ja poliittisia johtajia strategisissa politiikkalinjauksissa ja politiikan toimeenpanossa. Instituutin kotipaikka on Lontoossa ja se toimii yli 30 valtiossa.

– Missiomme on auttaa poliittisia johtajia maailmanlaajuisesti toteuttamaan muutosta kansoilleen. Sanna Marin tietää täsmälleen miten se tehdään. Hän on rohkea ja käytännönläheinen, ymmärtää roolin, joka teknologialla voi olla tehokkaamman ja kansalaiskeskeisemmän valtion mahdollistajana, ja hän tarjoaa kokemustaan tehtävään useissa maissa ympäri maailmaa, entinen pääministeri Tony Blair kuvailee järjestön tiedotteessa.

Marin ei ole uuden tehtävän myötä muuttamassa ulkomaille, mutta kertoo, että työ tulee pitkälti tapahtumaan ulkomailla ja vaatii paljon matkustamista. Näin ollen jatkaminen kansanedustajan tehtävässä ei olisi ollut mahdollista.

Marin sai kevään eduskuntavaaleissa yli 35 600 ääntä Pirkanmaan vaalipiirissä.

Tilaisuudessa Marin korosti arvostavansa suuresti jokaista ääntä, jonka on vaaleissa saanut.

– Luottamuksen saaminen on kunnia-asia ja suhtaudun nöyrästi ja vakavasti saamaani mandaattiin kansanedustajana. Uskon kuitenkin voivani työskennellä Suomen hyväksi myös muissa tehtävissä.

– Äänestäjilleni sanon, että olen erittäin kiitollinen. Pirkanmaalaisia äänestäjiä tuntevana ihmisenä uskon, että he ymmärtävät ratkaisuni ja myös tukevat sitä, Marin sanoi.

Marinin tilalle eduskuntaan nousee hämeenkyröläinen terveystieteiden tohtori, tutkija Lotta Hamari.

Marin kertoi torstaisessa tiedotustilaisuudessaan käyneensä useita keskusteluita tulevaisuudestaan kesän aikana. Kyselyitä Marinin mahdollisuuksista on tullut sekä yksityiseltä että kolmannelta sektorilta.

– Olen halunnut toimia niiden asioiden puolesta, joita tähänkin asti ajanut. Tony Blair Instituten tehtävä on arvopohjaltaan ja työtehtäviltään vastaavanlaista, mitä aiemmin tehnyt, vaikkakin toisaalta myös hyvin erilaista, Marin sanoi.

Heinäkuussa Marinin kerrottiin listautuneen puhujaksi yhdysvaltalaisen Harry Walker Agencyn listoille, joka välittää ”keynote- ja motivaatiopuhujia” kansainvälisiin tapahtumiin.

Eduskunnan puhemiesneuvosto käsittelee Marinin eronpyynnön ja tuo sen aikanaan suuren salin käsiteltäväksi.

– Eroasia on eduskunnan päätäntävallassa, ja olen siitä kertonut selvästi myös instituutille. Toivon mukaan eduskunta eron myöntää, sillä tehtävä on arvokas ja uskon sillä olevan merkitystä myös Suomen näkökulmasta, Marin sanoi.

Entinen pääministeri ei sulje pois mahdollisuutta vielä jonakin päivänä palaavansa politiikan pariin ja olevansa ehdolla poliittisissa vaaleissa.

Sanna Marin nousi pääministeriksi vuonna 2019 vain 34-vuotiaana, maailman silloin nuorimpana pääministerinä Antti Rinteen erottua tehtävästä. Marinin pääministerikauteen mahtui useita merkittäviä hetkiä: koronakriisi, F-35-hävittäjien hankinta, jäsenhakemus Natoon, sote-uudistus ja oppivelvollisuuden pidennys. Kriisitoimista Marin keräsi pääministerinä kiitosta, valtion velkaantumisesta ei. Pääministerikautta värittivät myös kohut aamiaiseduista, festivaaleilla ja niiden jatkoilla juhlimisesta sekä Marinin pukeutumisesta Ruisrockissa ja Ruotsin vierailulla nahkatakkiin sekä naistenlehden haastattelukuvissa bleiseriin ilman aluspaitaa.

Kuka? Sanna Mirella Marin Syntynyt 16.11.1985 Helsingissä. Hallintotieteiden maisteri Tampereen yliopistosta 2017. Tampereen valtuustossa 2013–. Kansanedustajana 2015–2023. Liikenne- ja viestintäministeri 2019. Pääministeri 2019–2023. Sdp:n varapuheenjohtaja 2014–2020. Sdp:n puheenjohtaja 2020–2023.

