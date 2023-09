Salolaiskansanedustaja vaatii hallitukselta pikaisia toimia Wilma-ongelman ratkaisemiseksi

Salolainen kansanedustaja Saku Nikkanen (sd) on tehnyt kirjallisen kysymyksen oppilaita koskevan tiedon jaosta Wilma-tietojärjestelmässä opetuksen ja oppilashuollon välillä. Nikkanen vaatii hallitusta viipymättä varmistamaan, että opetuksen ja oppilashuollon yhteistyö muuttuisi tietojärjestelmien osalta sujuvammaksi.

Nikkanen vaatii myös, että kunnille ja hyvinvointialueille annettavaa ohjeistusta on tarkennettava Wilman osalta siten, että jatkossa tietojärjestelmä olisi myös oppilashuollon käytettävissä.

Nikkanen esittää asianomaiselle ministerille seuraavat kysymykset:

Miten hallitus aikoo varmistaa, että opetuksen järjestämisen ja oppilashuollon järjestämisen yhteistyö muuttuisi tietojärjestelmien käyttämisen osalta sujuvammaksi?

Voiko lainsäädäntöä muuttaa tai kunnille ja hyvinvointialueille annettavaa ohjeistusta tarkentaa, jotta Wilma voisi jatkossa opetuksen järjestämisen ohella olla myös oppilashuollon käytettävissä ja näin osana lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukea?

Wilma tunnetaan kodin ja koulun välisen viestinnän verkkopalveluna, joka on kuitenkin myös eri ammattilaisten välisen yhteydenpidon ja tiedonhallinnan väline. Wilma on käytössä useiden kuntien varhaiskasvatuksessa, peruskouluissa ja toisen asteen oppilaitoksissa.

Turun Sanomat ja TS-Yhtymän lehdet julkaisivat tänään kattavan selvityksen Varsinais-Suomen kaikkien kuntien Wilma-käytännöistä.

Selvityksessä paljastui, että lähes jokaisella Varsinais-Suomen kunnalla on oma tulkintansa siitä, miten opiskelijahallinto-ohjelma Wilman tietoja voidaan avata Varhalle siirtyneille oppilas- ja opiskeluhuollon tekijöille. Tiukka tulkinta tietosuoja-asetuksesta ja tietosuojalaista on johtanut kunnissa siihen, että lapsilla ja nuorilla on hankaluuksia saada oppilas- ja opiskeluhuoltopalveluita. Koulujen henkilökunta taas kuvaa nykyistä tilannetta sietämättömäksi ja kaipaa tarkkaa ohjeistusta.

Opetushallitus lupasi alun perin kunnille ohjeistusta viime helmikuuksi, mutta tällä hetkellä kunnat ovat odottaneet ohjeistusta kuukausitolkulla. Jutussa Opetushallitus lupaa ohjeistuksen lähiviikkojen aikana.

