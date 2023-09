Turkulaiskaupoissa jauhetun jauhelihan laatu parani merkittävästi vuodesta 2022

Vähittäiskauppojen itse jauhaman jauhelihan laatu parani merkittävästi vuodesta 2022, tiedottaa Turun kaupunki. Asia selvisi Turun kaupungin ympäristöterveyden elintarvikevalvonnan projektista, jossa tutkittiin erityisesti aerobisten mikro-organismien ja E.coli-bakteerin ilmenemistä jauhelihanäytteissä.

Vuoden 2022 projektissa myymälöissä jauhetusta raa´asta jauhelihasta otetuista näytteistä mikrobiologiselta laadultaan huonoja oli 20 prosenttia, välttäviä 45 prosenttia ja hyviä 35 prosenttia. Hyvien näytteiden määrä on kasvanut silloisesta jopa 23 prosenttia, sillä tänä vuonna näytteistä 62,5 prosenttia oli hyviä ja välttäviä 37,5 prosenttia. Viime vuonna jopa 15 prosenttia näytteistä hylättiin, mutta tänä vuonna kaikki läpäisivät laatutestit.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Vuonna 2022 E.coli-bakteerin osalta välttäviä näytteitä oli yksi ja huonoja kaksi. Yhdestä näytteestä löytyi vakavan ruokamyrkytysriskin aiheuttava E.coli, minkä lisäksi liki puolessa näytteistä esiintyi listeriaa. Tänä vuonna ulosteperäisten E.coli-bakteerien pitoisuudet sen sijaan olivat yhtä näytettä lukuunottamatta erinomaisella tasolla. Välttäviä näytteitä oli vain 6 prosenttia, eikä yhtään näytetty jouduttu uusimaan liian suuren pitoisuuden vuoksi.

Elintarvikevalvonta on vuonna 2022 toteutetun jauhelihaprojektin tulosten perusteella tarjonnut vähittäiskaupoille ohjausta ja neuvontaa. Kauppoja on viime vuonna havaittujen puutteiden pohjalta ohjattu kiinnittämään huomiota esimerkiksi lämpötilan hallintaan ja tilojen puhtauteen. Vaikka Turun seudulla merkittävästi parantunut jauhelihan laatu lienee suurilta osin juuri ohjauksen ansiota, ei vastaavaa projektia Turun vs. johtavan terveystarkastajan Jari Jokisen mukaan todennäköisesti toteuteta enää ensi vuonna.

– Ollaan tyytyväisiä, että ohjaamalla ja neuvonnalla saadaan tuloksia aikaiseksi, Jokinen sanoo.