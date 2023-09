Naantalin Murikosta voi ostaa tai vuokrata uusia omakoti- ja asuinpientalorakentamisen tontteja

Naantalin kaupunki on avannut tänään 6. syyskuuta haettavaksi yhdeksän omakotitalotonttia sekä yhden asuinpientalorakentamisen tontin Vihnetien varrelta, Murikon alueelta Naantalin pohjoispuolelta.

Kesällä 2023 rakennettu Vihnetie sijaitsee Naantalin ja Maskun välisen seututien ja Vengan golfkentän välimaastossa. Lähellä sijaitsevat Vengan ja Itä-Immasen omakotitaloalueet sekä Murikon pienteollisuusalue. Tontit sijaitsevat pääosin tasaisessa maastossa, mutta osa länsipuolen tonteista on kallioisempia.

Alueen läheltä löytyvät peruspalvelut, minkä lisäksi Vihnetieltä on matkaa Naantalin keskustaan noin neljä kilometriä.

– Kaupungin uusi tonttitarjonta on keskittynyt viime vuosina erityisesti Luonnonmaalle, ja Vihnetien uudet tontit laajentavat tarjontaa nyt myös Manner-Naantalin puolelle, toteaa tiedotteessa Naantalin kaupungin maankäyttöpäällikkö Tuomas Lindholm.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Omakotitonttien tonttikohtainen rakennusoikeus on 180–250 kerrosalaneliömetriä ja niiden pohjahinta on 36 500–60 000 euroa. Asuinpientalotontin rakennusoikeus on 500 kerrosalaneliömetriä ja pohjahinta on 112 000 euroa. Tontit luovutetaan tarjouskilpailun perusteella, yksi tontti hakijaa kohden. Tontit on mahdollista ostaa tai vuokrata.

Alueen kunnallistekniikka on valmiina, joten rakentamaan pääsee heti tontinluovutuksen jälkeen.

Tarjoukset tulee jättää kaupungin verkkopalvelussa sähköisen tarjouslomakkeen kautta 11. lokakuuta kello 15.00 mennessä.