Yrittäjä Laura Strömberg nimitetty työelämäprofessoriksi Turun kauppakorkeakouluun – "Odotan opiskelijoiden kohtaamista"

Kauppatieteiden tohtori ja yrittäjä Laura Strömberg on aloittanut yrittäjyyden työelämäprofessorina Turun yliopiston kauppakorkeakoulussa 1. elokuuta alkaen. Professorina hän osallistuu yrittäjyysopetukseen ja opiskelijoiden ohjaukseen sekä yrittäjyyden edistämiseen yliopistossa ja yhteiskunnassa.

Yrittäjäkokemusta Strömberg on saanut toimimalla perustamansa kasvuyrityksen ensimmäisenä toimitusjohtajana ja nykyään hallituksen varapuheenjohtajana. Yritys on kuuden vuoden aikana kasvanut ideasta noin 10 miljoonaa euroa vaihtavaksi lemmikkiruokataloksi, joka on edelläkävijä kotimaisessa vastuullisessa lemmikkiruokatuotannossa, kerrotaan Turun yliopiston tiedotteessa. Hän on ollut myös mukana erilaisissa yrityksissä perustajana, toimitusjohtajana, hallitusjäsenenä, sijoittajana ja neuvonantajana.

Professuuri vahvistaa yliopiston mukaan kauppakorkeakoulun yrittäjyysopetusta ja -tutkimusta sekä vuorovaikutusta sidosryhmien kanssa. Turun kauppakorkeakoulun dekaani Markus Granlund näkee Strömbergin tuovan käytännön näkökulmia muun muassa start up -yrittäjyyteen, yritysten kasvuun ja skaalautumiseen, kasvun rahoittamiseen sekä yritysyhteistyöhön.

Strömberg on tehnyt kauppakorkeakoulun kanssa yhteistyötä myös EiR- eli Entrepreneurs in Residence -ohjelmassa yrittäjyyden kunniaopettajana.

– Erityisen paljon odotan opiskelijoiden kohtaamista ja tulen kannustamaan heitä yrittäjyyden polulle, hän sanoo.

Strömberg tutki väitöskirjassaan suomalaisten lääkekehitysyritysten kasvua ja rahoitusta. Tällä hetkellä hän toimii erilaisissa rooleissa yritysten ja yrittäjien kasvun tukena.