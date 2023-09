Yhä useampi kriisipuhelimeen soittava on akuutissa itsemurhavaarassa, terveydenhuoltoon hakeutuvia potilaita käännytetään kotiin

Kriisipuhelimeen, Solmussa-chattiin ja Sekasin-chattiin yhteyttä ottavien tilanteet ovat aiempaa vakavampia ja päivystäjät soittavat hätäkeskukseen yhä useammin, kertoo Mieli ry. Itsemurha-ajatukset ovat yleistyneet, mikä käy ilmi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) vuonna 2023 julkaistusta Terve Suomi -väestötutkimuksesta.

Apua hakevia itsetuhoisia ohjataan palveluista kotiin muun muassa lääkkeiden turvin, selviää tutkimuksesta sekä Mieli ry:n kesä–heinäkuussa tehdystä seurannasta. THL:n mukaan lähes puolet itsemurhan tehneistä oli käynyt viimeisen viikon aikana terveydenhuollossa. Itsemurhapäivänään heistä joka viides oli ollut terveydenhuollon vastaanotolla. Mieli ry:n mukaan itsetuhoiset olivat hakeneet apua julkiselta puolelta, mutta heitä oli käännytetty kotiin muun muassa päivystyksestä, psykiatrian poliklinikalta ja terveysasemalta.

Mieli ry:n kriisikeskuksen johtaja Sanna Vesikansa pitää tilannetta huolestuttavana. Hänen mukaansa itsemurhien ehkäisyyn tulee kohdentaa konkreettisia resursseja ja sen täytyy näkyä hallitusohjelman lisäksi kuntien hyvinvointiohjelmissa.

Itsetuhoisuuden hoidossa on kaksi haastetta, toteaa puolestaan Mieli ry:n itsemurhien ehkäisykeskuksen päällikkö Marena Kukkonen. Itsemurhavaaraa ei tunnisteta tai osata ottaa puheeksi ja vaikka hoito etenisi asianmukaisesti, jatkohoitoa ei ole tarjolla riittävästi. Psykiatristen sairaalapaikkojen määrä on vähentynyt viimeisen viiden vuoden aikana 41 prosenttia, minkä lisäksi hoitovuorokausien kesto on lyhentynyt. Avohoitoa ei ole Mieli ry:n mukaan vastaavissa määrin lisätty.

Vuonna 2021 itsemurhaan kuoli Suomessa 747 henkilöä. Vuoden 2022 luvut vahvistetaan tämän vuoden lopussa, mutta THL:n alustavien tietojen mukaan kuolemien kokonaismäärä on pysynyt edellisvuoden tasolla.

Mannerheimin lastensuojeluliitto (MLL) on avannut uuden lasten ja nuorten kriisikanavan, Nuorten tukilinjan. Tukilinja tarjoaa 12–20-vuotiaille akuuttia ja maksutonta apua arki-iltaisin kello 20–24 välisenä aikana numerossa 116 111. Palvelussa päivystävät mielenterveysalan ammattilaiset ja yhteyttä voi ottaa nimettömästi.

Tukilinjan tarkoitus on auttaa nuorta nopeasti sekä tuoda toivoa elämään, kertoo Mannerheimin lastensuojeluliitto. Tarvittaessa nuorelle voidaan varata soittoaika MLL:n työntekijälle seuraavaksi päiväksi. Tavoitteena on ehkäistä nuorten itsetuhoista käyttäytymistä, eristäytymistä sekä saada nuori tehokkaamman avun piiriin.

Palvelu avautui 10. elokuuta, ja MLL:n mukaan se on tavoittanut jo hyvin kohderyhmänsä.

– Tarve on selkeä ja puhelin soi yössä aktiivisesti, kerrotaan tiedotteessa.

Yleisimmät aiheet yhteydenotolle ovat olleet ahdistuneisuus tai muu huonovointisuus, traumaattiset tapahtumat sekä yksinäisyyden aiheuttama suru.