Tieliikenne on poikki Auransillalla Turun keskustassa. Joukko Elokapinan mielenosoittajia on levittäytynyt sillalle polkupyörien ja mielenosoituskylttien kanssa.

Iskulauseissa he vaativat muun muassa pyöräilyn lisäämistä ja konkreettisia ilmastotekoja.

Mielenosoitukseen osallistuu kourallinen nuoria. Protestista ei heidän mukaansa ole ilmoitettu etukäteen poliisille.

Poliisi on paikalla ohjaamassa liikennettä. Mielenosoituksen alku aiheutti paikalla hässäkän, kun autoja ja linja-autoja joutui kääntymään sillalta pois.

Mielenosoittajat kertovat, että poliisi on ilmoittanut sallivansa protestin jatkumisen kello 16 asti.

Elokapina on Britanniassa alkunsa saanut maailmanlaajuinen liike, joka englanniksi tunnetaan nimellä Extinction Rebellion. Sen tavoitteena on taistella ilmastonmuutosta vastaan ja pysäyttää kuudes massasukupuuttoaalto.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Liike käyttää kansalaistottelemattomuutta ja muuta suoraa toimintaa asiansa ajamiseen. Suomessa Elokapina muistetaan Helsingin Kaisaniemessä 2020 järjestetystä mielenosoituksesta, jossa poliisi käytti kaasusumutetta autoliikenteen pysäyttäneisiin mielenosoittajiin.

Auransillan mielenosoitus on Elokapinan ensimmäinen liikenteen pysäyttäminen Turussa. Elokapina on kertonut järjestävänsä tänä viikonloppuna Turussa tapahtuman, joka on osa liikkeen maakuntakiertuetta. Varissuolla lauantaina pidetyssä tapahtumassa koulutettiin paikallisia osanottajia kansalaistottelemattomuuteen.

TS seuraa tilannetta paikalla.