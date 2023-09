Helsinkiläisyhtiön epäillään toimittaneen korkeaa teknologiaa Venäjälle – epäilty löytyi vuonna 2018 myös Yhdysvaltain pakotelistalta

Suomessa toimivien hankinta- ja logistiikka-alan toimijoiden epäillään osallistuneen korkean teknologian vientiin Venäjälle. Keskusrikospoliisi käynnisti esitutkinnan vuonna 2019, kun erään Helsinkiin rekisteröidyn yhtiön toimia alettiin epäillä lainvastaisiksi.

Tutkinnassa paljastui, että helsinkiläisyhtiö tilasi järjestelmällisesti muun muassa teknologiaa eri puolilta maailmaa. Tilaukset laadittiin yhtiön puolesta sähköpostilla, ja tuotteita vietiin Suomen kautta Venäjälle.

Krp epäilee, että toiminnan taustalla on henkilö, joka oli tammikuussa 2018 asetettu Yhdysvaltain valtiovarainministeriön pakotelistalle epäiltynä teknologian toimittamisesta Venäjän asevoimille tai niihin kytkeytyville tahoille. Hänellä ei kuitenkaan ole ollut helsinkiläisyhtiössä virallista roolia tai omistuksia.

Esitutkinnassa selvitettiin, onko yrityksen toiminnassa rikottu EU:n asettamia vientirajoitteita. Rikosepäilyt liittyvät muun muassa siihen, miten tilaukset on tehty ja kuka ne on tehnyt sekä mitä tilausten yhteydessä on kerrottu tuotteiden määränpäästä ja käyttötarkoituksesta, kertoo tiedotteessa tutkinnanjohtaja, ylikomisario Janne Takkunen.

Tutkinta haarautui kahteen osaan, joista toisessa selvitettiin epäiltyä kirjanpitorikosta ja törkeää rahanpesua. Lisäksi tutkittiin liiketoimintakiellon määräämisen edellytyksiä. Toinen tutkinta puolestaan koski epäiltyjä törkeiden petosten yrityksiä sekä rekisterimerkintärikoksia.

Rikoksista epäiltyjä on alle viisi. Takkusen mukaan Krp on tehnyt kokonaisuudessa myös kansainvälistä viranomaisyhteistyötä.

Esitutkinta siirtyi syyteharkintaan syksyllä 2022 Etelä- ja Itä-Suomen syyttäjäalueille. Syyteharkintaan saatetut rikosepäilyt koskevat pääosin vuosia 2016–2020. Syyteharkinta on yhä kesken.