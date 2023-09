Junaliikenne takunnut Helsingin ja Turun välillä – Rkp:n kansanedustaja vaatii rantarataan parannuksia

Useat häiriöt ovat viime aikoina vaikuttaneet junaliikenteeseen Helsingin ja Turun välisellä radalla. Ruotsalaisen kansanpuolueen (Rkp) varapuheenjohtaja ja kansanedustaja Henrik Wickström toivoo, että rantarataa parannetaan tällä hallituskaudella.

Viimeisen kahden viikon aikana ongelmia on ollut ainakin kolmesti. Junat ovat radalla ilmenneiden vikojen takia kulkeneet myöhässä, minkä lisäksi niitä on jouduttu korvaamaan linja-autoilla. Wickström näkee, että rataa on jo pitkään kohdeltu epäsuotuisasti.

Kansanedustaja kertoo tiedotteessa olleensa yhteydessä Väylävirastoon rantaradan kehittämisen tiimoilta. Hänen mukaansa ongelmat ovat merkki siitä, ettei rataa ole kehitetty tarpeeksi nopeasti.

– Junille kannattaisi kehittää ainakin yksi kohtaamispaikka, jotta vältytään suurilta, kaiken liikenteen pysäyttäviltä häiriöiltä. Lisäksi on tehtävä muita tarvittavia päivityksiä, Wickström perää.

Hän toivoo myös, että radalla kulkevien junien määrää lisättäisiin. Hallitusohjelmaan on kirjattu 80 miljoonaa euroa rantaradan edistämistoimenpiteisiin.

