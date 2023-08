Maksuton ulkoilmaelokuva Brinkkalan sisäpihalla ensi viikolla

Turun nuorisovaltuusto järjestää maksuttoman ulkoilmaelokuvan ensi viikon perjantaina Brinkkalan sisäpihalla. Esityksenä on elokuvamusikaali Mamma Mia!

Katsomoon mahtuu noin pari sataa ensimmäistä ja pihalle pääsee hieman ennen näytöksen alkua.

Yhdeksättä kertaa järjestettävä maksuton ja päihteetön tapahtuma toteutetaan yhteistyössä Turun Kirjakahvilan ja Turun elokuvakerhon kanssa.

Nuorisovaltuuston toimintaa koordinoiva nuorisosihteeri Mirja Teräs kertoo, että ulkoilmaelokuvatapahtuma on säilyttänyt suosionsa vuodesta toiseen. Joskus on satanutkin, mutta yleisö on silti pysynyt penkeillä sitkeästi näytöksen loppuun.

– Säänmukainen varustus päälle ja istuinpehmuste mukaan, niin ilta sujuu mukavasti.

Teräs suosittelee käyttämään julkisia kulkuneuvoja, tai tulemaan paikalle kävellen tai polkupyörällä. Näytös alkaa kello 21.