Turun yliopistoon elintarviketekniikan koulutusohjelma

Turun yliopiston teknillisessä tiedekunnassa käynnistyy ensi vuonna elintarviketekniikan koulutusohjelma. Koulutusohjelma pitää sisällään sekä tekniikan kandidaatin että diplomi-insinöörin tutkinto-ohjelmat.

Uuteen ohjelmaan voi hakea ensimmäistä kertaa kevään 2024 toisessa yhteishaussa. Tekniikan kandidaatin tutkinto-ohjelmaan otetaan ensi vuonna 15 opiskelijaa ja vuodesta 2025 alkaen vuosittain 30 opiskelijaa. Valitut opiskelijat saavat oikeuden myös elintarviketekniikan diplomi-insinööriohjelmaan.

Teknillisen tiedekunnan dekaani Jaakko Järven mukaan elintarvikeala on kestävään kehitykseen liittyvässä globaalissa murroksessa, ja elintarvikesektori on tunnistettu bioalan nopeimmin kehittyväksi tutkimusalaksi. Uusien kasvipohjaisten elintarvikkeiden kehityksellä ja niihin liittyvällä tutkimuksella on suuri merkitys ilmastonmuutoksen hillitsemisessä.

– Turun yliopistossa on koulutettu elintarvikealan maistereita ja tohtoreita jo vuosikymmeniä. Tähän mennessä tohtorin tutkinnon suorittaneita on 90. Pitkä kokemuksemme ja osaamisemme alan tutkimuksessa, koulutuksessa ja yritysyhteistyössä antavat tukevan perustan omalle koulutusohjelmalle, kertoo elintarvikekemian professori Baoru Yang.

Vastaavaa tekniikan alan koulutusohjelmaa ei ole tarjolla muualla Suomessa.

– Turun yliopiston tieteenaloista nimenomaan elintarviketiede ja -teknologia sijoittuvat uusimmassa Shanghai-yliopistovertailussa varsin korkealle, joten meillä on vahva tieteellinen pohja uuden diplomi-insinööriohjelman aloittamiselle. Alalla on lisäksi erinomaiset lähtökohdat vahvistaa yliopiston ja sen sidosryhmien yhteistyötä entisestään, toteaa Turun yliopiston vararehtori Mika Hannula.