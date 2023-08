Korkeakoulujen syksyn yhteishaussa tarjolla yli 9 400 opiskelupaikkaa – eniten aloituspaikkoja terveys- ja hyvinvointialoille

Maanantaina 4. syyskuuta kello 8.00 aukeaa korkeakoulujen syksyn yhteishaku. Tänä syksynä haettavana on 9 438 opiskelupaikkaa 322 hakukohteessa. Hakuaika päättyy torstaina 14. syyskuuta kello 15.00.

Syksyn yhteishaussa haetaan tammikuussa 2024 alkavaan koulutukseen.

Yhteishaun aloituspaikoista noin 61 prosenttia on varattu ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakeville. Eniten aloituspaikkoja on terveys- ja hyvinvointialoille.

Suurin osa tarjonnasta on ammattikorkeakoulujen koulutuksia. Mukana on 20 ammattikorkeakoulua ja 5 yliopistoa. Hakukohteista 295 on ammattikorkeakouluun ja 27 yliopistoon.

Yhteishaussa voi hakea enintään kuuteen hakukohteeseen, jotka on laitettava mieluisuusjärjestykseen. Hakijalle tarjotaan vain yhtä opiskelupaikkaa, johon hakijan valintamenestys riittää ja jonka hakija on asettanut mieluisuusjärjestyksessä korkeimmaksi.

Valintojen tulokset julkaistaan viimeistään 24. marraskuuta 2023.