Yaran Uudenkaupungin tehtaan kipsikasan pesuhanke on käynnistynyt. Kipsikasalta suotautuvat sadevedet kerätään ja käsitellään tehtaan jätevedenpuhdistamolla, jossa fosfori otetaan talteen. Tämän jälkeen puhdistettu vesi pumpataan takaisin kipsikasalle imeytysaltaiden kautta. Yhtiön mukaan tämä on pitkä prosessi ja kestää useita vuosia. Ensimmäinen vedenpuhdistusvaihe kestää 3–5 vuotta, jonka jälkeen kipsikasalle tullaan johtamaan myös tehdasalueella syntyvää puhdasta vettä. Kipsi on kalsiumsulfaattia ja sitä syntyy fosforihappotuotannon sivutuotteena. Uudenkaupungin tehtaalla fosforihappoa valmistettiin vuosina 1965–1990. 1960-luvusta lähtien kipsikasan fosforin pääsyä mereen on estetty useilla eri toimenpiteillä, joiden avulla fosforikuormitus on saatu murto-osaan alkuajoista. Kasalle on rakennettu keruujärjestelmä, jolla suotovedet kerätään talteen ja johdetaan käsiteltäväksi. Näin suurin osa kasan fosforista saadaan tehtaan suljettuun vesikiertoon.

Kipsikasan fosforipitoisuuden vähenemistä seurataan vuosittaisilla mittauksilla. Kerran vuodessa otetaan näytteitä eri syvyyksistä eri puolilta kasaa ja tuloksia verrataan alkutasoon. Hankkeen lopullista kestoa on mahdollista arvioida tulevien vuosien seurantatulosten pohjalta.

Tehtaanjohtaja Teija Kankaanpää kertoo tiedotteessa, että vastaavaa pesumenetelmää on toteutettu menestyksekkäästi Yaran Ruotsin tehtaalla Landskronassa.