Sanoma ostaa Länsi-Suomi- ja Raumalainen-lehdet, joita julkaisee Marva Media.

Sanomalehti Länsi-Suomi ilmestyy tilaajilleen viidesti viikossa. Lehden printti- ja verkkosisällöt tavoittavat noin 80 000 lukijaa. Länsi-Suomella on Lännen Median kanssa yhteistoimitus.

Raumalainen on kerran viikossa jaettava kaupunkilehti, joka tavoittaa kotitalouksia Raumalla, Eurassa, Laitilassa, Eurajoella ja Pyhärannassa.

Sanoma Media Finland ostaa Marva Media Oy:n ja Rauman Suorajakelu Oy:n koko osakekannat.

Sanoma tavoittelee kaupalla kasvua sekä asiakaskantaa Satakunnan alueella. Tarkoituksena on investoida digitaaliseen toimintaan.

– Digitaalinen murros edellyttää medialta rohkeita panostuksia, jotka on yhdessä Sanoman kanssa mahdollisia toteuttaa. Yhteistyössä voimme panostaa riittävästi kehitykseen ja palvella lukijoiden ja mainostajien tarpeita entistä paremmin, sanoo Marva Median toimitusjohtaja Heikki Marva tiedotteessa.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Digitaalisissa kanavissa paikallisella ja alueellisella medialla on aivan uudenlainen mahdollisuus tavoittaa ja vaikuttaa, sanoo Sanoma Media Finlandin Uutis- ja featuremedia -yksikön liiketoimintajohtaja Petteri Putkiranta tiedotteessa.

– Uutismedian merkitys on kasvanut globaalien kriisien myötä, mutta samalla valtakunnallisen ja alueellisen tiedon tarve on korostunut. Yhdessä tekemällä voimme vahvistaa elinvoimaista journalismia ja alueellista ääntä Satakunnassa. Nyt kun kauppa on solmittu, pääsemme suunnittelemaan sitä, miten toimimme jatkossa, Putkiranta sanoo.

Länsi-Suomi ja Raumalainen jatkavat ilmestymistään normaalisti.