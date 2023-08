10 vuotta täyttävä Fightback Run -tapahtuma liikuttaa Vanhalla Suurtorilla lauantaina

Fightback Run -liikuntatapahtumassa juostaan ja kävellään Aurajoen rannalla 2.syyskuuta. Tapahtumapaikkana on Vanha Suurtori, jossa ohjelma alkaa kello 12 ja liikkeelle lähdetään tuntia myöhemmin. Aurajoen kumpaakin puolta kulkevan reitin voi kiertää kävellen tai juosten niin monta kertaa kuin haluaa tai jaksaa. Liikenteessä näkyy osallistujia reitillä Vanha Suurtori–Aurasilta–Myllysilta–Tuomiokirkkosilta–Vanha Suurtori joen molemmin puolin. Reittiä ei ole suljettu liikenteeltä eikä erillistä liikenteenohjausta ole, joten järjestäjät toivovat ymmärrystä liikenteeseen. Liikuntarajoitteisille on aiempaan tapaan oma noin 300 metrin maksuton esteetön reitti, jonka voi kiertää myös pyörätuolilla tai rollaattorilla. Tälle esteettömälle reitille on tänä vuonna tulossa ennätysmäärä osallistujia, lähes 50 on ilmoittautunut sille.

Tapahtuma järjestettiin ensimmäistä kertaa vuonna 2014. Ajatuksena oli saada osallistujia liikkumaan matalalla kynnyksellä Aurajoen rannoille ja kannustaa myös liikuntarajoitteiset mukaan. Aikoja ei oteta ja jokainen kilpailee vain itsensä kanssa. Aiemmin mukana olleet ovat kasvattaneet matkaansa pikkuhiljaa ja monet ovat kävelleet tai juosseet tapahtumassa jo puolimaratoninkin.