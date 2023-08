Turun yliopisto hakee rehtoria viisivuotiskaudeksi

Turun yliopisto hakee rehtoria johtamaan yliopiston toimintaa ja työyhteisöä yliopiston arvojen ja strategian mukaisesti. Tehtävän haku päättyy 25.syyskuuta ja yliopiston hallituksen valitseman rehtorin toimikausi alkaa 1.elokuuta 2024. Turun yliopiston rehtori Jukka Kolan toimikausi päättyy 31.heinäkuuta 2024.

Turun yliopiston hallitus päätti kokouksessaan 25.elokuuta rehtorin tehtävän hakuilmoituksesta ja rehtorin toimikauden pituudesta. Yliopiston akateeminen johto valitaan määräajaksi. Haettavan rehtorin toimikauden pituus on viisi vuotta. Tavoitteena on, että hallitus tekee päätöksen rehtorista tammikuussa tai viimeistään helmikuussa 2024.

Rehtorin hakuilmoitus on julkaistu Turun yliopiston verkkosivuilla avoimissa tehtävissä. Rehtoriksi valittavalta vaaditaan, että hän on suorittanut tohtorin tutkinnon ja että hänellä on tehtäviensä hoitamiseksi tarvittava kyky ja ammattitaito sekä käytännössä osoitettu hyvä johtamistaito.