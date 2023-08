Saaristomeren sukeltajat vievät Taivassalon uimarantaan wc-pytyn ja järjestävät mielenosoituksen Saaristomeren pohjassa

Lauantaina 2. syyskuuta sukellusseurat pitkin rannikkoa ovat aluksineen valmiudessa laskemaan merenpohjaan käytöstä poistetun ja puhdistetun, posliinisen vessanpytyn. Pyttyihin on asennettu laskeuman keruuastia, joka nostetaan ylös tutkittavaksi vuoden kuluttua. Tiettävästi kyseessä on ensimmäinen kerta, kun mieltä osoitetaan Itämeren alueella veden alla. Saaristomeren sukeltajat ovat mukana tempauksessa, jonka idea on havainnollistaa valumavesien aiheuttamaa kuormaa Itämerelle ja esittää ratkaisuja tilanteen korjaamiseksi.

Paikalliset sukellusseurat upottavat posliinipytyt eri puolille rannikkoa valumavesien kannalta ongelmaisiin kuormituspisteisiin, jotka ovat pääosin ravinne- ja kiintoainespitoisten valumavesien tuotosta. Saaristomerellä vessanpytty lasketaan Taivassalon Helsingin kylän Helsinginrannan uimarannalle. Pytty viedään tarpeeksi kauas, jotta se ei häiritse uimareita.

Sukeltajat ovat vesillä liikkujista ensimmäisiä, jotka näkevät pilaantuneiden ja rehevöityneiden rannikkovesien ja pohjan tilan. Saaristomeren alueella ongelmia aiheuttavat etenkin maaperän ravinteet, jotka huuhtoutuvat saaristoon Varsinais-Suomen savimaiden läpi virtaavista joista. Silmiinpistävimpiä ovat kaupunkien jätevesien, teollisuuden päästöjen ja etenkin maatalouden ravinnehuuhtoumat. Sinilevälautat kukkivat, vesi samenee ja rehevöityy. Kun auringonvalo ei ulotu kyllin syvälle, myös elämä pinnan alla tukehtuu.

Vedenalaisessa mielenosoituksessa Minun mereni ry:n ja sukellusseurojen yhteistyökumppanina on Baltic Action Sea Group (BSAG), joka tekee käytännön työtä Itämeren pelastamiseksi, luontokadon torjumiseksi ja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

Kaikkien rannikkovesiemme suurin yksittäinen ravinnekuormittaja on kuitenkin edelleen maatalous. Suomen ympäristökeskus (Syke) mittasi tulvahuipussa viime tammikuun 15. päivänä lähes 6000 kilon fosforin vuorokausikuorman Salon kaupungin vierestä laskevasta Uskelanjoesta.

– Uskelanjoen kuuden tonnin fosforin päiväkuorma on yli neljänneksen Suomen suurimman jätevedenpuhdistamon, pääkaupunkiseudun 900 000 asukkaan jätevedet käsittelevän Viikinmäen jätevesilaitoksen vuosikuormasta, Syken erikoistutkija Seppo Knuuttila vertaa.