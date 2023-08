Tengströminkadun läpikulku katkaistu kaikelta liikenteeltä keskiviikon ja torstain väliseksi yöksi

Tengströminkadun läpikulku Kärsämäessä katkaistaan kaikelta liikenteeltä keskiviikon ja torstain välisenä yönä, tiedottaa Turun liikennekeskus. Tengströminkatu on katkaistu liikenteeltä tasoristeyksen kohdalta alkaen keskiviikkoyöstä kello kymmenestä kestäen torstaiaamuun kello viiteen. Kiertotie on opastettu kulkemaan Kärsämäentien ja Vanhan Tampereentien kautta. Paikalla on liikenneopasteet.

Väylävirasto teettää tasoristeyksessä tukemisurakan. Alueella liikkuvien toivotaan huomioivan poikkeukselliset liikennejärjestelyt ja suunnittelevan ajoreittinsä jo ennalta.