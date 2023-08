Österbladin tontin tilanne on nytkähtänyt eteenpäin, sillä tontin omistaja Oy J. Österblad Ab ja Turun kaupunki ovat solmineet tontista kaavanvalmistelusopimuksen viime viikolla. Asiasta kertoi ensin Helsingin Sanomat.

Turun kaavoituspäällikkö Paula Keskikastari kertoo Turun Sanomille, että sopimus on osapuolten välillä allekirjoitettu, mutta muutoin valmistelu on vasta alkamassa. Oy J. Österbladin toimitusjohtajaa Pasi Halosta ei tavoitettu kommentoimaan tilannetta.

Nyt allekirjoittamisen jälkeen kaupunki pääsee valmistelemaan varsinaista kaavaluonnosta tulevasta asemakaavasta.

Valmis kaavaluonnos lähetetään kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunnan hyväksyttäväksi. Jos luonnos hyväksytään, sen perusteella valmistellaan kaavaehdotus, jolle pyydetään viranomaislausunnot ja kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunnan hyväksyntä. Ehdotus laitetaan myös julkisesti saataville ja siitä voi tällöin tehdä muistutuksen. Näiden jälkeen kaupunginvaltuusto päättää asemakaavan hyväksymisestä.

Aiemmin heinäkuun alussa kerrottiin, että kaupunki ja tontin omistaja Oy J. Österblad Ab ovat päässeet kaavanvalmistelusopimuksesta yhteisymmärrykseen. Sopimus oli Turun Sanomien tietojen mukaan lähetetty tontin omistajalle allekirjoitettavaksi.

Tuolloin Turun kaupungin kaavoitusarkkitehti Katja Tyni-Kylliö kertoi Turun Sanomille, että jatkon aikatauluista ei vielä tiedetä. Turun kaupungin sivujen mukaan asemakaavauudistuksen on tarkoitus valmistua lokakuuhun 2024 mennessä. Tyni-Kylliö mainitsi, että toivottavasti suunnittelutyö alkaa jo syksyllä.

Tontin omistajan hyväksyntää kaavanvalmistelusopimukseen odotettiin pitkään. Oy J. Österbladin ja Turun kaupungin välinen edellinen kaavanvalmistelusopimus raukesi vuonna 2021. Tämän jälkeen kaupunki lähetti omistajalle uuden sopimusluonnoksen.

Österbladin tontilla tarkoitetaan Kauppiaskadun ja Linnankadun kulmassa olevia kahta tonttia, joilla on historiallisia puutaloja. Oy J. Österbladin teettämän selvityksen mukaan puutalojen vanhimmat osat on rakennettu 1820-luvulla. Puutalojen liiketiloista osa on tällä hetkellä tyhjillään vuokrasopimusten rauettua. Osa rakennuksista on aktiivisessa käytössä: niissä toimii vielä toistaiseksi esimerkiksi Bar Ö ja Dynamo-klubi.

Österbladin tontin omistaa Oy J. Österblad, jonka pääomistaja on TS-Yhtymä. Yhtymä kustantaa muun muassa Turun Sanomia.

