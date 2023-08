Nuoria varoitetaan junien katolle kiipeämisen vaarallisuudesta, jopa lähietäisyydelle meneminen on hengenvaarallista

Junan katolle kiipeämisen seurauksena Suomessa kuolee keskimäärin 1–2 nuorta joka vuosi. Lisäksi vastaavissa tapaturmissa tapahtuu vakavia loukkaantumisia. Vammat ovat yleensä pitkäkestoisia ja vaikeasti hoidettavia ja välittömät hoitokustannukset HUSissa teho- ja vuodeosastohoidon aikana vaihtelevat kymmenistä tuhansista miljoonaan euroon. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes), Väylävirasto, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK ja HUS ovat toteuttaneet kampanjan, jossa varoitetaan nuoria junan katolle kiipeämisen hengenvaarallisuudesta. Voit vielä valita -kampanja tavoittelee nuoria mahdollisimman laajasti Tiktokissa ja Youtubessa. Kampanjaa on rahoittanut STEK ry, joka edistää sähkön käytön turvallisuutta ja luotettavuutta

Sähköjunien ja -radan vaaroista ei selvästikään ole vielä tarpeeksi tietoa, koska tapaturmia sattuu edelleen vuosittain. Tapaturmien uhrit ovat yleensä nuoria aikuisia. Kampanjan viesti onkin selkeä: sähkö tappaa, älä kiipeä junan katolle.

– Sähköradalla ja junan katolla oleva jännite on jopa sata kertaa suurempi kuin kodin tavanomaisessa pistorasiassa. Sähkö voi myös niin sanotusti hypätä ajolangoista, joten pelkkä lähietäisyydelle meneminen on hengenvaarallista. Rautatiealueelle ei ole ylipäätään mitään asiaa, liikkuminen raiteilla tai niiden välittömässä läheisyydessä on vaarallista ja kiellettyä myös laissa, sanoo tiedotteessa rautatieturvallisuuden johtava asiantuntija Marko Tuominen Väylävirastosta.

