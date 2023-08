Syksyllä maakunnassa kiertävät jälleen jätehuollon liikkuvat keräykset

Lounais-Suomen Jätehuollon (LSJH) kiertävien keräysten Siiran ja Pop up -lajitteluaseman syyskausi käynnistyy ensi viikolla. Liikkuva lajitteluasema Siira ottaa vastaan samoja jätteitä kuin kiinteät lajitteluasemat ja pysähtyy siellä, missä lajitteluasemille on matkaa. Pop up -lajitteluasema ottaa vastaan käsissä kannettavat määrät muun muassa vaarallisia jätteitä, pieniä rikkinäisiä sähkölaitteita ja poistotekstiiliä ja palvelee etenkin alueen autottomia asukkaita.

Siira pysähtyy syys–marraskuun aikana Nauvossa, Velkualla, Rymättylässä, Mynämäellä ja ensimmäistä kertaa Turun Hirvensalossa.

– Aiemmin Hirvensalossa on käyty Pop up -lajitteluaseman kanssa. Sieltä on kuitenkin tullut sen verran paljon jätettä, että päätimme tällä kertaa kokeilla Hirvensalossa Siiraa, LSJH:n palvelusuunnittelija Janne Penttinen kertoo tiedotteessa.

Siira ottaa vastaan samoja jätteitä kuin lajitteluasemilla, lukuun ottamatta maatalouden vaarallisia jätteitä, asbestia tai kaasupulloja. Siiraan voi tuoda jätteitä autolla, pakettiautolla tai peräkärrykuormina.

Pop up -lajitteluasema palvelee syys–marraskuussa Aurassa, Kaarinassa, Kemiönsaarella, Maskun keskustassa ja Lemussa, Mynämäen Karjalassa, Naantalissa, Nousiaisissa, Paimiossa, Ruskolla, Salossa keskustassa, Kiikalassa, Kiskolla ja Särkisalossa, Turussa keskustassa, Lausteella ja Pahaniemessä sekä Uudessakaupungissa. Pop up -lajitteluasema vierailee myös Turun keskustassa Turun päivänä, sunnuntaina 17.9.

Pysähdysten tarkat tiedot löytyvät LSJH:n kotisivulta ja tapahtumakalenterista.