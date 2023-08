Skanssissa avautuu uusi liike, jonka vaatebrändillä ei ole Turun seudulla omaa myymälää muualla

Only Stores Finland avaa liikkeen Kauppakeskus Skanssiin syyskuussa. Avajaiset ovat 14.syyskuuta.

– Only on erittäin tunnettu brändi ja on upeaa, että he valitsivat liikkeensä sijainniksi Turun seudulta meidät. Onlyn vaatteet ja asusteet ovat nuorekkaita ja raikkaita, mikä vahvistaa muodin tarjontaamme, kertoo tiedotteessa Skanssin kauppakeskuspäällikkö Heli Järvelä.

Liike tulee sijaitsemaan kauppakeskuksen ensimmäisessä kerroksessa, länsipäädyssä. Onlyn vaatteita myydään yli 4 500 myymälässä maailmanlaajuisesti.

Skanssiin avataan Onlyn kolmas myymälä Suomessa.