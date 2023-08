Koneen säätiö myönsi Elokapinalle 200 000 euron apurahan

Koneen säätiö myönsi ympäristöliike Elokapinalle 200 000 euron apurahan metsäaiheisen kampanjan toteuttamiseen.

Metsän vuoro – Elokapinan väliintulo keskusteluun -kampanja pitää sisällään erilaisia tapahtumia kuten taideperformansseja, osallistavia mielenosoituksia ja tieteen jalkauttamista edistäviä keskustelutilaisuuksia. Tavoitteena on nostaa ympäristöviranomaisten ja eturivin tieteilijöiden ääntä kuuluviin sekä voimistaa keskustelua kestävästä metsänkäytöstä.

Elokapina pitää myönnettyä apurahaa tervetulleena signaalina siitä, että ilmastokriisin ja luontokadon vakavuuteen on herätty yhteiskunnassa laajemmin ja että Elokapinan panos keskustelun vauhdittajana nähdään arvokkaana.

– Elokapina pyrkii tehokkaaseen väliintuloon hetkenä, jolloin suomalainen metsäpolitiikka on tienhaarassa ja luonnon monimuotoisuus sekä hiilivarastojen säilyvyys on turvattava. Elokapina haluaa toiminnallaan myös turvata Suomen ilmastotavoitteet, joiden toteutuminen on vaarantunut uuden hallitusohjelman myötä, Elokapinan tiedotteessa todetaan.

Elokapina iloitsee apurahan suuruudesta.

– Elokapina ei ole aiemmin saanut vastaavanlaisia rahallisia avustuksia toiminnalleen. Ajallisia resursseja vapautuu muun muassa niille, jotka jo nyt käyttävät suuren osan arjestaan Elokapinassa työskentelyyn muiden velvollisuuksiensa, kuten työn ja perheen ohella. Varojen käytöstä on päätetty demokraattisesti Elokapinan sisäisessä päätöksenteossa, ympäristöliikkeen tiedotteessa kerrotaan.

Elokapina on tullut tunnetuksi muun muassa katuja sulkevista mielenosoituksistaan.

Koneen säätiö myönsi apurahoja yhteensä 20 metsään liittyvälle hankkeelle 2,8 miljoonan euron arvosta.