Iltapäivän aikana Varsinais-Suomeenkin rantautuu pieni, mutta pippurinen kesämyräkkä, joka tuo mukanaan rankkasateita ja voimakkaita tuulia. Vettä voi tulla paikoin kaatamalla ja Ilmatieteen laitoksen varoituksen mukaan on syytä varautua liikenteessä vesiliirtoon ja heikentyneeseen näkyvyyteen. Myös alikulut ja painanteet voivat tulvia taajama-alueilla.

Forecan päivystävä meteorologi Ilkka Alanko kertoo, että Varsinais-Suomen ylitse pyyhkäisee kompakti runsaiden sateiden alue ja vettä on luvassa paikoin kymmeniä millimetrejä.

– Runsaimmat sateet jäisivät Varsinais-Suomen itäpuolelle ja Uudellemaalle, mutta myös Varsinais-Suomessa saadaan ainakin 20–30 millimetriä vettä, Alanko kertoo.

Runsaimpien sateiden alue pyyhkäisee Suomessa etelä- ja keskiosien läpi ja kovimpia sateita odotellaan Helsinki–Jyväskylä -linjan itäpuolella.

– Kannattaa käydä katsomassa että viemärit vetävät. Lyhyessä ajassa tulee suuri määrä vettä, joten vaikka viemärit olisivat kunnossa, niin ei ne kyllä kaikkea vettä vedä yhdellä kertaa.

Illalla myräkkä on jo Varsinais-Suomessa ohitse ja sateiden painopiste liikkuu tiistaiyöksi maan keskiosasta kohti pohjoista Suomea. Sää on Alangon mukaan samanlaista epävakaista kuin mihin on viimeisen viikon aikana ehditty jo tottua.

– Täysin poutaista säätä ei ole tulossa minnekään Suomessa, Alanko kertoo.

Varsinais-Suomen pelastuslaitokselta kerrotaan, että myräkkään on varauduttu, mutta valmiustasoa ei ole nostettu.

– Koen että varautumistaso on hyvä. Meillä on uppopumppuja ja pumppauskalustoa. Varsinais-Suomessa on hyvä varautuminen pelastusryhmissä jo itsessään. Jos näyttää siltä, että kädet loppuvat kesken, niin otetaan sopimuspalokuntalaisia kentälle, tilannekeskuksesta kerrotaan.

Tilannekeskuksen mukaan jo elokuun alun Sylvia-myrsky osoitti, että pelastuslaitoksen omat voimat riittivät hyvin tehtävien hoitamiseen.

