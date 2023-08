Taajamajuna liikkeelle Turun ja Tampereen välille? VR selvittää asiaa, näissä paikoissa juna pysähtyisi

VR on selvittänyt vuoden ajan Väyläviraston, Ely-keskusten ja alueen kuntien kanssa mahdollisuuksia avata taajamajunaliikenne Turun ja Tampereen välille. Tarvetta on, sillä nykyinen raideliikenne ei palvele välin asukkaita riittävällä tasolla, todetaan Varsinais-Suomen liiton tiedotteessa.

Taajamajunat pysähtyisivät nykyisten kaukoliikenteen asemien eli Loimaan, Humppilan ja Toijalan lisäksi myös Jäkärlässä, Liedossa, Aurassa, Kyrössä ja Urjalassa. VR:n tekemien alustavien aikataululuonnosten mukaan nämä junat voisivat kulkea kaukojunien välissä kahden tunnin välein.

Myöhemmässä vaiheessa pysähdyspaikkoja voisi tulla lisää Kärsämäen, Urusvuoren, Mellilän ja Kylmäkosken asemille.

Asemapaikkoja on kartoitettu Proxionin laatimassa tuoreessa selvityksessä. Proxion on raideliikenteen asiantuntijapalveluihin keskittynyt yritys.

Radanvarsikunnissa ollaan toiveikkaita taajamajunaliikenteen käynnistymisestä.

– Kunnan näkökulmasta taajamajunaliikenne on valtava mahdollisuus. On hyvä, että selvitystietoa on tuotettu laajasti eri kysymyksiin liittyen. Nyt on tarpeen keskustella päättäjiemme kanssa siitä, mitä ratkaisuja kunnassa halutaan hankitun tiedon pohjalta tehdä, sanoo Auran kunnanjohtaja Terhi Källi tiedotteessa.

VR:n mukaan Turun ja Tampereen välin matkustajamäärissä on ollut viime aikoina selvää kasvu, minkä takia se on halukas kehittämään välin raideliikennettä.

– Esimerkiksi Loimaan, Humppilan ja Toijalan asemien matkustajamäärien prosentuaalinen kasvu on suuri verrattuna koronapandemiaa edeltävään aikaan. VR on ehdottomasti kiinnostunut kehittämään taajamajunaliikennettä, joka palvelisi kuntien tarpeita mahdollisimman hyvin, sanoo VR:n uuden liikenteen johtaja Juho Hannukainen tiedotteen mukaan.

Myös alueen asukkaat ovat kiinnostuneita taajamajunasta. Viime vuonna heille tehdyssä kyselyssä 64 prosenttia vastaajista arvioi käyttävänsä mahdollista paikallisjunaa erittäin todennäköisesti ja 25 prosenttia todennäköisesti. Pirkanmaalla vuonna 2021 toteutetussa maakunnallisessa asukaskyselyssä korostui erityisesti urjalalaisten halu saada paikkakunnalle junaliikennettä.

Ensimmäisen vaiheen asemien muokkaaminen taajamajunaliikenteeseen maksaisi arvion mukaan yhteensä 9 miljoonaa euroa ja 1–2,6 miljoonaa euroa per asema.

Eniten maksavat radan turvallisuuden kannalta välttämättömät turva- ja asetinlaitemuutokset sekä tarvittavat geotekniset pohjanvahvistukset matkustajalaituria varten. Asemien käyttöön saaminen edellyttää kunnan omien suunnitelmien lisäksi Väyläviraston ratasuunnitelmaa.

Liikennöinnin kustannusten tarkka määrittäminen on haastavaa ennen liikennöitsijän esittämää tarjousta, mutta myös liikennöintikustannusten suuruusluokkaa on haarukoitu saatavilla olevan tiedon pohjalta. Matkustajamääriin ja siten kustannuksiin vaikuttaa myös muiden yhteysvälien, kuten Turun ja Uudenkaupungin, mahdollinen tuleva taajamajunaliikenne.

– Kaupallisesti kannattavaa taajamajunaliikenteestä, kuten pääasiassa muustakaan julkisesta liikenteestä, ei saada, vaan se edellyttää joka tapauksessa julkista subventiota. Kyse on prioriteeteista, kustannusten ja saatavien hyötyjen punnitsemisesta sekä alueiden tasapainoisesta kehittämisestä, arvioi erikoissuunnittelija Salla Murmann Varsinais-Suomen liitosta tiedotteessa.