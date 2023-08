Tv-kanava National Geographicin uudessa Mahdotonta rakentamassa -sarjassa vieraillaan avausjaksossa Turun telakalla, jossa seurataan maailman suurimman risteilyaluksen, Icon of the Seasin, rakentamista. Sarjan isäntä Daniel Ashville esittelee sarjassa maailman uskomattomimpia ja vaikuttavimpia rakennusprojekteja, jotka venyttävät rakentamisen taidonnäytteitä. Turussa kuvausryhmä vieraili marraskuussa 2022.

Turkulaisen suunnittelun taidonnäytettä pääsee ihastelemaan sarjan avausjaksossa syyskuun neljäs päivä kello 21.00. Sarjan ensimmäisessä jaksossa esitellään Icon of Seasin rakennusvaiheita ja haastatellaan lukuisia suomalaisosaajia. Aluksen kruununjalokivenä on jänneväliltään 55 metrinen lasikupoli Aquadome, johon tulee baareja, ravintoloita ja viihdettä. Kyseessä on painavin yksittäinen risteilyalukselle nostettu elementti ja sen on luvattu kestävän hurrikaaniluokan tuulet. Meyerin Turun Telakalla syksyllä valmistuvan Icon of the Seasin rakentamiseen on käytetty noin kaksi miljoonaa työtuntia.

Kuusiosaisen sarjan muissa jaksoissa vieraillaan muun muassa Alppien megatunnelissa, Los Angelesin jättistadiumissa ja Etelä-Afrikkaan rakennettavan jättimäisen kaapelisillan rakennustöissä.

Katso tästä katkelma risteilijän keulaa koristavan lasikupolin nostosta: