Pysäköintivirhemaksut nousevat Turun ydinkeskustassa maksimiin

Turun ydinkeskustan pysäköintivirhemaksut nousevat 60 eurosta 80 euroon 15. syyskuuta. Korotus astuu voimaan 1. pysäköintimaksuvyöhykkeellä.

Pysäköinninvalvontalain mukaan virhemaksu on 20 euroa. Sisäministeriön asetuksella voidaan kuitenkin säätää korkeammasta maksusta, jos kunnan liikennetiheys, paikoitustilojen niukkuus, pysäköintivirheiden määrä, liikenteen sujuvuus tai muut liikenteelliset syyt sitä vaativat.

Pysäköintivirhemaksun enimmäismääräksi on määritelty 60 euroa, mutta jos kunnassa tai kaupungissa on käytössä erisuuruiset alueelliset pysäköintimaksut, on enimmäismäärä kalleimmaksi määritellyllä vyöhykkeellä 80 euroa.

Pysäköintivirhemaksuja korotetaan Turun lisäksi myös Nurmijärvellä, Tuusulassa ja Sipoossa, joissa maksut nousevat 40 eurosta 50 euroon. Muissa kunnissa ja kaupungeissa pysäköintivirhemaksu pysyy samansuuruisena kuin aiemmin.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Sisäministeriön pysäköintivirhemaksuja koskeva esitys annetaan yleensä kerran vuodessa. Pysäköintivirhemaksun korottamista koskevan esityksen tekee yleensä kunta. Myös poliisilaitos voi esittää maksun korottamista. Ennen asetuksen antamista sisäministeriö pyytää esityksiin poliisilaitoksen lausunnon.

Kadunvarsipysäköinnin hinta nousi Turussa kuluvan vuoden alussa, kun ydinkeskustan pysäköinti nousi kolmesta eurosta 3,60 euroon tunti. Kakkosvyöhykkeellä tuntihintaa korotettiin 1,50 eurosta 1,80:een. Samalla aikarajoitettuja ja -rajoittamattomia pysäköintipaikkoja muutettiin maksullisiksi.