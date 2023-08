Vastaamo-kokonaisuuden esitutkinta loppusuoralla Sisä-Suomen poliisissa

Sisä-Suomen poliisilaitoksella on Psykoterapiakeskus Vastaamon tietovuotoon liittyen kirjattuna yli 4600 rikosilmoitusta. Yli 80 prosenttia on kirjattu Pirkanmaan alueelle.

Tapaus on työllistänyt Sisä-Suomen poliisilaitosta kevään ja kesän 2023 aikana paljon. Poliisilaitos on joutunut siirtämään henkilöstöä rikostorjunnan päivittäistoiminnan resursseista, jotta esitutkintakokonaisuuteen kuuluvat rikosasiat on pystytty saattamaan syyteharkintaan annetuissa määräajoissa.

Poliisilaitokselle on ollut osanaikaa perustettuna erillinen projektiryhmä, joka on keskittynyt ainoastaan psykoterapiakeskus Vastaamon esitutkintakokonaisuuden hoitamiseen. Esitutkintatoimenpiteitä on jouduttu suorittamaan myös normaalin päivittäistoiminnan ohessa muissa poliisilaitoksen yksiköissä. Sisä-Suomen poliisin mukaan esitutkintakokonaisuuden hoitaminen on ajoittain aiheuttanut haasteita päivittäistoiminnalle.

Esitutkinnassa on selvinnyt, että kirjattujen rikosilmoitusten joukossa on ollut noin 150 tapausta, joissa ilmoituksen tekijä ei ole tämän esitutkintakokonaisuuden asianomistaja. Nämä henkilöt tulevat lähiaikoina saamaan postitse poliisilta päätöksen esitutkinnan lopettamisesta.

– Esitutkintakokonaisuus alkaa olemaan tarkistuksia ja varmistuksia vaille valmiina. Pöytäkirjat ovat valmistuneet ja tutkintasihteerit siirtävät viimeisiä pöytäkirjoja syyttäjille, kommentoi Pirkanmaan alueen rikosasioiden tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Janne Sievänen tiedotteessa.