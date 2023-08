Piikkiön omatoimikirjaston sisäänkirjautumislaitteen näppäimistö on rikki, kertoo Kaarinan kaupunki tiedotteessaan. Uusi laite on tilattu, mutta sitä ei ole kirjastolle vielä saatu. Tarkempaa tietoa uuden laitteen saapumisesta ei ole.

Kirjastosta kerrotaan, että laitteessa on ollut ongelmia kesäkuusta lähtien. Lukulaitetta koitettiin korjata kesän aikana etäyhteydellä. Kesän aikana kirjastolle on tullut myös palautetta laitteen heikosta kunnosta, joka on todennäköisesti käytössä kulunut.

Omatoimiaikana kirjastoon pääsee sisään kirjastokortilla ja siihen liitetyllä tunnusluvulla. Ovea vastapäätä sijaitsevaan lukulaitteeseen näppäillään nelinumeroinen tunnusluku.

Piikkiön kirjaston mukaan osa asiakkaista pääsee sisälle, sillä laitteen kaikki näppäimet eivät ole poissa pelistä. Sisäänpääsy riippuu asiakkaan tunnusluvusta, sillä joissakin tapauksissa sisäänkirjautumislaite nappaa tunnusluvun numerot kahteen kertaan. Kirjastosta kerrotaan, että jotkut ovat kokeilleet sisäänpääsyä useaan kertaan ja sitten luovuttaneet.

Omatoimiaika on kirjastossa käytössä arkiaamuisin kello seitsemästä alkaen palveluajan alkuun asti ja maanantaista torstaihin palveluajan jälkeen iltayhdeksään saakka. Viikonloppuisin ja arkipyhinä omatoimiaika on käytössä aamuseitsemästä iltapäivän kello neljään.