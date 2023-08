Turun kaupunki on tällä viikolla ottanut näytteet kolmelta uimarannalta, joista kahdessa havaittiin sinilevää. Sinilevää havaittiin Ispoisten ja Ekvallan uimarannoilla. Saaronniemen näytteestä sinilevää ei löytynyt.

Turun kaupungin rantavalvonta on loppunut tältä kaudelta, mutta uimavesien laatua seurataan vielä elokuun loppuun saakka.

Meriveden lämpötila eilen keskiviikkona oli Ekvallassa 19,5 astetta ja Ispoisissa 18,7 astetta.

Varsinais-Suomen Ely-keskuksen mukaan sinilevätilanne on Lounais-Suomen merialueilla ajankohtaan nähden tavanomaista huonompi. Neljässä vakiohavaintopaikassa on havaittu sinilevää ja Rotarien ylläpitämistä havaintopaikoista kymmenellä on tehty sinilevähavaintoja. Havaintoja runsaista sinileväesiintymistä on kolme, mitkä kaikki ovat Saaristomeren sisäsaaristosta. Uudenkaupungin ja Rauman havaintopaikoilla on havaittu hieman sinilevää.

Sisävesillä runsaasti sinilevää on Kiskon Kirkkojärvellä ja Säkylän Pyhäjärvellä. Hieman levää on havaittu Rymättylän Kirkkojärvellä ja Kemiönsaaren Dragsfjärdenin järvessä. Tarkemmat Varsinais-Suomen levätiedot voi tarkistaa Ely-keskuksen Järvi-meriwiki -sivustolta.

Uutista päivitetty klo 13.56 Ely-keskuksen tiedoilla