Lintuinfluenssan esiintymistä aletaan seurata kaikilla Suomen turkistarhoilla – tähän mennessä 120 000 eläintä määrätty lopetettavaksi

Ruokavirasto tiedottaa aloittavansa syyskuun alussa kaikkia turkistarhoja koskevan lintuinfluenssaseurannan. Seurannan ensimmäisessä vaiheessa tutkitaan viruksen esiintymistä turkistarhojen minkeistä, koska minkkien tartunnat aiheuttavat ihmisille suuremman terveysvaaran kuin kettujen ja supikoirien. Näytteitä otetaan jokaisesta Suomen noin 130 minkkitarhasta.

Seurannan ensimmäinen vaihe on tarkoitus saada päätökseen lokakuun loppuun mennessä, minkä jälkeen Ruokavirasto kertoo siirtyvänsä kettu- ja supikoiratarhojen seurantaan sekä näytteenottoon. Turkiseläimiltä otetaan verinäytteitä vasta-ainetutkimuksiin, ja lisäksi tarhoilta kerätään itsestään kuolleita tai lopetettuja eläimiä viruksen toteamiseksi.

Näytteitä ottavat kunnaneläinlääkärit ja Ruokaviraston valtuuttamat näytteenottajat. Näytteet tutkitaan Ruokaviraston laboratoriossa, ja niistä tutkitaan samanaikaisesti myös koronaviruksen esiintymistä.

Ruokaviraston mukaan minkki on erityisen ongelmallinen eläinlaji lintuinfluenssatartuntojen suhteen. Minkin ylähengitysteissä on sekä lintujen että ihmisten influenssaviruksia sitovia reseptoreita, minkä vuoksi ne ovat alttiita sairastumaan molempien influenssatyyppien aiheuttamiin tartuntoihin. Samanaikainen tartunta minkissä voi aiheuttaa uudenlaisen virusmuunnoksen syntymisen, joka saattaa tarttua entistä herkemmin ihmisiin.

Lintuinfluenssaepidemia alkoi pohjalaisilla turkistarhoilla heinäkuun puolivälissä. Sittemmin tartuntoja on varmistunut kaikkiaan 25 turkistarhalta. Tarhoilla on tehty selvitykset tartuntatilanteesta, ja Ruokaviraston mukaan noin 120 000 eläintä on määrätty lopetettavaksi. Lopetusmääräyksiä on toistaseksi tehty 13 tarhalle. Yhdellä tarhalla lopetukset ovat vielä käynnissä.

Suomessa on kaikkiaan noin 400 turkistarhaa, joilla arvioidaan olevan 1,3 miljoonaa turkiseläintä.