Nimensä Revvityksi muuttanut Perkin Elmer eli Wallac aloittaa muutosneuvottelut Turun tehtaallaan. Toimitusjohtaja Petri Kallio kertoo, että neuvotteluiden taustalla on halu turvata yhtiön kilpailukyky tulevaisuudessa.

Neuvottelut voivat johtaa enintään 25 työtehtävän muutoksiin tai vähenemiseen. Yhtiöllä on Turussa noin 630 työntekijää.

Revvityn syntymisen takana on Perkin Elmerin jakaantuminen kahdeksi yhtiöksi. Perkin Elmer myi osan toiminnoistaan New Mountain Capital -nimiselle sijoittajalle. Uusi omistaja sai käyttöönsä myös Perkin Elmerin nimen. Samassa yhteydessä Perkin Elmer vetäytyi pörssistä.

Pörssiin jäävä yhtiön osa nimettiin Revvityksi, joka on keskittynyt diagnostiikkaa ja bio-alaan (Life Science). Raskausajan ja vastasyntyneiden diagnostiikkaan erikoistunut Turun yksikkö on tärkeä osa uutta Revvityä. Turussa tehtävät laitteet brändätään jatkossa Revvity-nimen alle.

Kallio kertoo, että muutosneuvotteluiden taustalla on tarkentaa yhtiön strategiaa ja tulevaisuuden tarpeita. Olennaista on, että Turun tehdas on osaamiseltaan myös tulevaisuudessa maailman huippua.